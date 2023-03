Oberndorf besiegt Schönfeld klar

Um die Mission Klassenerhalt zu schaffen wollte der SV Oberndorf zuhause gegen starke Schönfelder gleich mit einem Sieg starten. Und die etwa 100 Zuseher sahen auch tatsächlich gleich einen "Heim-Dreier" der Oberndorfer Jungs. Neo-Oberndorf-Coach Rainer Hudler konnte dabei vor allem auf Lukas Puchegger, der nach schwerer Verletzung wieder retour kehrte, zählen. Die Gäste taten sich in der Offensive schwer, Zählbares herauszuspielen. Ganz im Gegenteil die Heimischen: Nach der ersten Topchance, die kurz nach Anpfiff der Partie, noch vergeben wurde, war dann Lukas Puchegger zur Stelle.

Puchegger-Hattrick zum Sieg

Nach etwa einer Viertelstunde (17. Minute) war Puchegger erstmals zur Stelle und traf zum 1:0 für die Heimischen. Danach kam Schönfeld aber auch kaum in die Partie. Nach einem Freistoß war der Heim-Keeper zur Stelle. Nach etwa einer halben Stunde war dann Puchegger erneut zur Stelle. In der 30. Minute traf er zum 2:0. Danach kontrollierte Oberndorf die Partie und ließ kaum Gelegenheiten von Schönfeld zu. Im zweiten Durchgang nach etwa einer Stunde war dann die Partie entschieden. In der 62. Minute, nach etwas mehr als einer Stunde, schnürte Puchegger den Trippelpack. Mit seinem Hattrick war die Partie dann gegessen.

Oberndorf - Schönfeld / T. 3:0 (2:0)

Samstag, 25. März 2023, Oberndorf, 100 Zuseher, SR Klaus Kastenhofer

Tore:

1:0 Lukas Puchegger (17.)

2:0 Lukas Puchegger (30.)

3:0 Lukas Puchegger (62.)

Oberndorf: C. Graf, N. Hackner, Z. Marinovic, L. Puchegger (76. C. Teufl), J. Fejzic (79. P. Rentenberger), A. Vasic, N. Becirovic, D. Punz, H. Punz, P. Penzenauer (HZ. B. Hayden), J. Tanzer (40. F. Hebenstreit); C. Dollfuß

Trainer: Rainer Hudler

Schönfeld / T.: M. Hasenberger - D. Kostadinovic (HZ. M. Henickl), E. Keserovic, C. Jekal, M. Sassmann, D. Talic, I. Avaliani (72. K. Schlögl), S. Korner (81. G. Thaqi), P. Sassmann (HZ. G. Thaqi), M. Thaqi, R. Reiter (81. H. Obemeata-Gimoh); L. Fuchs

Trainer: Christian Hasenberger

Karten:

Gelb: Philipp Penzenauer (22., Foul), Jasmin Fejzic (80., Foul) bzw. Meriton Thaqi (35., Foul)