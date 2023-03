Oed steht bombensicher

Die erste Hälfte verläuft eher ruhig. Beide Teams neutralisieren sich, das Geschehen zumeist zwischen den Strafräumen. Oed-Neuzugang Capek vergibt eine gute Möglichkeit für die Gäste. Insgesamt steht Oed sehr sicher, lässt Grein wenig Möglichkeit, um die Lücken zu finden.

DOPPELSCHLAG KURZ NACH DER PAUSE

Idealer Einstieg für Oed nach Wiederbeginn. Leo Zefi und Jiri Valenta treffen innerhalb von 180 Sekunden. Eine scharfe Hereingabe, die abgefälscht wird und ein Eckball von Fabian Preuer, den Valenta per Kopf in ein Tor verwandelt. Damit erwischte man Grein am falschen Fuß. Lange Zeit hält der Zweitore-Vorsprung, ehe Grein durch einen verwandelten Elfer von Marek Szabo der Anschluss gelingt (83.). Doch drei Minuten später legt Jiri Valenta nach. Ein Traumfreistoß aus 25 Metern passt ganz genau. Der Dreier für Oed war durch, Grein geht leer aus.

Rudolf Lang, Trainer USV Oed/Z.: "Eine sehr kompakte Defensivleistung von uns war die Grundlage für den Sieg. Der Doppelschlag nach der Pause war natürlich ideal. Am Ende ein verdienter Auswärtssieg."

Grein - Oed / Zeillern 1:3 (0:0)

Sonntag, 26. März 2023, Grein, 300 Zuseher, SR Andreas Kaiblinger

Tore:

0:1 Leo Zefi (46.)

0:2 Jiri Valenta (49.)

1:2 Marek Szabo (83., Elfmeter)

1:3 Jiri Valenta (86., Freistoß)

Grein: M. Gubi - M. Temper, R. Rapolter, M. Szabo - S. Lehner - A. Meszaros (61. L. Pilz) - F. Pils - A. Rupp, T. Kloibmüller, K. Kerschbaummayer (83. D. Cvetanovski), N. Killinger; S. Krammer, B. Temper, D. Freinhofer

Trainer: Vitalis Stankevicius

Oed / Zeillern: S. Aigner - R. Steinkogler - I. Vejzovic, D. Capek (81. T. Zefi) - K. Pesek (66. N. Spindler) - L. Zefi - J. Uroko, P. Elias, H. Mayrhofer - F. Preuer (89. M. Stockinger) - J. Valenta; F. Spindler, J. Waser

Trainer: Rudolf Lang

Karten:

Gelb: Kevin Kerschbaummayer (84., Foul) bzw. Pavel Elias (82., Kritik), Sebastian Aigner (82., Kritik)