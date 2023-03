Routine setzt sich durch

"Wir waren heute einfach zu harmlos, Wallsee brachte mehr Routine und Abgebrühtheit mit. Unterm Strich konnten wir zu wenig zwingende Möglichkeiten erarbeiten, haben mit dem Ballbesitz zu wenig angefangen", beschreibt Euratsfeld-Trainer Anton Saric die Gründe für die Auftaktpleite.

CHOVANEC TRIFFT ZUR FRÜHEN FÜHRUNG

Nachdem der erste Aufreger nach 180 Sekunden im Gästestrafraum ohne weitere Folgen vorübergeht, (Euratsfeld kann bei einem Gestocher den Ball nicht im Kasten von Stadler unterbringen) sind es die Gäste die anschreiben. Jan Chovanec setzt das Leder flach ins lange Eck (8.). Diese Führung spielt Wallsee in die Karten. Es geht zwar munter hin und her, aber mit der Führung im Rücken spielt es sich dann halt doch leichter. Christoph Perner vergibt fünf Minuten vor dem Pausenpfiff die Möglichkeit auf das 2:0 für die Gäste.

EURATSFELD MIT VIELEN ECKEN

Euratsfeld hat eine Menge Möglichkeiten, um bei Eckbällen für Gefahr zu sorgen, wirkliche Großkaräter bleiben jedoch aus. Der Gastgeber hat wenige Ideen, Wallsee dafür mehr, wird kurz nach Wiederbeginn konkret. Erneut eine Balleroberung, und Neuzugang Tomas Farago (er war auch beim Führungstreffer mittendrin, statt nur dabei) netzt relativ humorlos zum 2:0 ein (53.). In einem weiterhin ausgeglichenen Spiel kann Wallsee den Vorsprung halten, Euratsfeld hat an diesem Nachmittag nicht die Mittel, um große Gefahr zu erzeugen.

Gerhard Kammerhofer, Trainer SCU Wallsee: "Ein gelungener Auftakt für uns. Wir waren heute abgeklärter, konnten unsere Erfahrung ausspielen."

Euratsfeld - Wallsee 0:2 (0:1)

Samstag, 25. März 2023, Euratsfeld, 230 Zuseher, SR Martin Palgetshofer

Tore:

0:1 Jan Chovanec (8.)

0:2 Tomáš Farago (53.)

Euratsfeld: F. Etlinger - B. Tröscher (56. D. Olbrich) - F. Redl, L. Lueger - K. Hammerl (77. S. Haag), M. Wagner (HZ. R. Weislein) - D. Latschbacher - D. Reisinger, S. Raab - F. Meznik - L. Salzmann (56. L. Weber); L. Reutner

Trainer: Anton Saric

Wallsee: C. Stadler - M. Samardzic - T. Rosenberger - C. Marschalek - J. Chovanec (87. M. Pankraz) - C. Perner (HZ. M. Lampesberger) - T. Farago - D. Bruckner - S. Rafetseder - R. Fiala - M. Sehic; F. Bauernschmiedt, X. Hagler, K. Huber

Trainer: Gerhard Kammerhofer

Karten:

Gelb: Daniel Olbrich (80., Foul) bzw. Milan Samardzic (67., Foul), Thomas Rosenberger (77., Foul)