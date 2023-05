Statzendorf mit souveränem Heimauftritt

Statzendorf – Euratsfeld 4:0. Zu Hause wollte es bislang für die Statzendorfer ja nicht wirklich klappen. Doch am „Tag der Arbeit“ präsentierte sich die Schreiblehner-Elf in Top-Form. Und nach 17 Minuten zappelte der ball auch schon zum ersten mal im Netz: Anil Acget reagierte nach einem Abpraller am schnellsten und schoss zum 1:0 ein. In der Folge spielten nur die Hausherren, die sich wenige Augenblicke vor der Pause auch mit dem zweiten Treffer belohnten – Elias Priesching ließ sich die Chance eines Elfmeters nicht entgehen (44.).

Gleich nach der Pause machten die Statzendorfer dann den Sack zu. Und wieder war es Priesching der sich feiern lassen durfte.

„Ein bisschen ärgert mich, dass wir danach sehr viele Chancen ausgelassen haben – aber wenn man nach einem 4:0-Erfolg gegen ein Team aus den Top 3 nicht zufrieden ist, dann würde etwas falsch laufen“, kommentierte Statzendorf-Coach Christian Schreiblehner den 4:0-Sieg, den Markus Mader in der Nachspielzeit fixiert hatte, nach dem Schlusspfiff.

Statistik:

Statzendorf - Euratsfeld 4:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (17.) Agcet, 2:0 (44., Elfmeter) Priesching, 3:0 (46.) Priesching, 4:0 (90+3.) Mader

Karten: Priesching (45., Gelbe Karte Unsportl.)Redl (73., Gelbe Karte Unsportl.)

Statzendorf: Rosenberger Markus, Prischink (82. Schober), Oberleitner, Vanek (82. Krammel), Priesching, Rosenberger Paul (65. Krumböck), Agcet, Kerzig, Hahn Lukas, Weiss (65. Simicek), Kikinger (75. Mader)

Euratsfeld: Lueger, Redl, Etlinger, Reisinger, Weislein (63. Zeilinger), Tröscher, Olbrich (77. Hiesleitner), Salzmann (77. Flatzelsteiner), Hammerl (63. Haag), Wagner, Latschbacher (87. Zehetgruber)

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Erik Karner