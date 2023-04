Auferstehung dahoam mit erstem Heimsieg

Werbung

Biberbach ein Ei ins Nest gelegt, fertig war der 1:0-Heimsieg. Im Sechs-Punkte-Spiel zeigte Blindenmarkt, worauf es im Abstiegskampf ankommt. Mit dem Treffer durch Martin Ziska ist Blindenmarkt jetzt viertbeste Frühjahrsmannschaft und bisher unbesiegt. Alles nur eine Momentaufnahme könnte man meinen, doch hinter den Ergebnissen steckt auch System. Und dieses hat Trainer Wolfgang Talir nicht vor zu ändern.

„Wir haben gesehen, dass wir uns viel leichter tun, wenn wir dem Gegner die Spielgestaltung überlassen. Immer wenn wir versucht haben das Spiel zu machen, sind wir durch leichtsinnige Fehler in die Konter gelaufen. Jetzt haben wir den Spieß seit einigen Spielen umgedreht und es funktioniert. Ich sehe derzeit keinen Grund daran etwas zu ändern.

Ausgangsposition klar verbessert

Mit dem ersten Heimremis und jetzt Heimsieg bleibt zwar der letzte Platz in der Heimtabelle erhalten, aber in der Gesamttabelle hat sich die Ausgangsposition sehr freundlich entwickelt. Es sind nun wieder alle Konkurrenten im Abstiegskampf in Schlagdistanz. Schönfeld, Oed, Kematen und Hainfeld nur ein oder zwei Siege entfernt. Und den Vorsprung auf Biberbach auf neun Zähler ausgebaut. „Derzeit sieht es so aus, als ob aus den Landesligen in unserem Bereich keiner runterkommt. Damit wäre der vorletzte Platz eigentlich ausreichend. Aber auf solche Spielchen wollen wir uns nicht einlassen. Im Gegenteil, wenn wir unser Leistungen auf diesem Niveau stabilisieren können, ist ein Top-10-Platz realistisch. Aber wir denken von Spiel zu Spiel, denn auch unsere Gegner punkten stetig“, bleibt Talir vorsichtig.