Oberndorf-Express rollt munter weiter

Drei Spiele, drei Siege, neun Punkte: Dieser gelungene Saisonstart der Melktaler verzückt Fans, Spieler und vor allem Trainer Rainer Hudler. Der junge Coach des SV Oberndorf hat dem im Herbst sportlich ins Taumeln geratenen Team wieder neuen Siegeswillen eingeimpft. Vom Besitz der „Roten Laterne“ des Tabellenschlusslichts ist nun keine Rede mehr. Die SVO-Kicker richten ihren Blick nach dem fulminanten Rückrundenauftakt vielmehr bereits ins Mittelfeld der Tabelle. Der Abstand zu einem einstelligen Tabellenplatz beträgt nur mehr sieben Zähler. Für den neuen Erfolgscoach stimmt die eingeschlagene Richtung zu 100 Prozent.

Er bestätigt stolz: „Es ist uns gelungen, einen Lauf zu starten. Dieser Lauf hat begonnen und soll nicht so schnell enden. Wir brauchen noch viele Punkte und diese wollen wir ehestmöglich holen.“ Einziger Haken an der aktuellen Situation: Trotz der Erfolgsserie rangieren die Melktaler nach wie vor an der vorletzten Tabellenposition. Aus heutiger Sicht, bei Betrachtung der aktuellen Abstiegsszenarien in den darüberliegenden Ligen, würde dieser Platz für den Klassenerhalt reichen. Auf diese Spekulationen will sich Hudler aber nicht einlassen. Er betont: „Aktuell schaut es danach aus, aber ich will mich und mein Team hier nicht in Sicherheit wiegen. Es gibt noch viele offene Fragen – vor allem jene, was mit dem ASK Bruck passiert? Solange in diesen Fragen keine Sicherheit herrscht, verlassen wir uns nicht darauf und wollen weitere Siege und so viele Punkte wie möglich erobern.“

Aufgrund der derzeitigen Leistungen der SVO-Kicker keimt kein Zweifel darüber auf, dass im weiteren Saisonverlauf noch weitere Erfolge zu bejubeln sein werden. Beim 3:1-Erfolg gegen die Amateure von Bundesligist SKU Amstetten haben die Melktaler gezeigt, dass sie auch spielerisch mit dem technisch starken Gegner top mithalten können. Hudler zufrieden: „Wir haben trotz des frühen Gegentreffers das Kommando im Spiel übernommen und mit einem starken Angriffspressing und einer ansehnlichen spielerischen Leistung am Ende verdient gewonnen.“ Dabei hatten die Gastgeber die Ausfälle von Nedim Becirovic (privat verhindert) und Niklas Hackner (fünfte Gelbe Karte) zu verkraften. Zusätzlich musste Daniel Punz nach wenigen Minuten mit einer Adduktorenblessur vom Feld. Beim nächsten Spiel in Mauer will Hudler den Erfolgslauf erneut verlängern: „Wir haben gesehen, dass wir gegen jedes Team bestehen können. So auch in Mauer.“