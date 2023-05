Siegesserie endete im Nachtragsspiel

Der Siegeslauf der Kicker des SV Oberndorf ist gestoppt. Die Melktaler mussten sich nach fünf Erfolgen erstmals im Frühjahr geschlagen geben. Die Aufholjagd endete fürs Erste in Mauer. Der SVO kassierte eine bittere und vor allem unnötige Niederlage, wie Trainer Rainer Hudler bestätigt: „Wir waren speziell in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Nach dem Ausgleich unmittelbar nach der Pause spielten wir voll auf Sieg, was aber im Endeffekt nach hinten los ging.“

Hudler spricht hier den Umstand an, dass die Gäste ab der 42. Minuten nach dem Rot-Ausschluss von Markus Schweighofer aufgrund einer Torchancenverhinderung in Überzahl agierten und in der Folge alles auf eine Karte setzten. In dieser Phase kassierten sie aber gleich zwei Gegentreffer. Dazu Hudler: „Das darf nicht passieren, aber da stand uns auch das Glück, das wir zuletzt oftmals hatten, nicht zur Seite.“ Dem 1:2 ging ein Stürmerfoul an Aleksandar Vasic voraus. Das 1:3 fiel nach einem Stellungsfehler nach einem Eckball.

Im Mittelpunkt des Geschehens stand in dieser Doppelrunde Nedim Berirovic. Der Goalgetter, der beim 3:1-Erfolg in Kematen mit einem Doppelpack noch Mann des Spiels gewesen war, hatte in Mauer zwei negative Situationen zu verkraften. Mit einem Handspiel verschuldete der fünffache Saisontorschütze den Elfmeter, der zum 0:1-Rückstand führte. In der 70. Minute wurde er nach einem Foulspiel gegen den gegnerischen Keeper Moritz Bachner mit der Gelb/Roten Karte vom Platz gestellt. Eine harte Entscheidung von Schiedsrichter Valentin Zehrer, wie auch Coach Hudler erklärt: „Mauers Torhüter hat auf Zeit gespielt und sich bei der Aufnahme des Balles extrem Zeit gelassen. Nedim Becirovic roch seine Chance, und wollte ihm den Ball wegspitzeln, traf ihn dabei aber leicht. Für mich war das nie und nimmer ein Gelb-Foul.“

Der Ausschluss hat für den SVO Folgen. Becirovic wird seinem Team im wichtigen Spiel gegen Tabellenschlusslicht Biberbach fehlen. Die Ybbstaler feierten zuletzt zwei Siege in Folge und riechen nochmals Lunte im Abstiegskampf. Dessen ist sich auch Hudler bewusst und stellt eines klar: „Biberbach hat ein gutes Team. Wir müssen uns auf eine schwierige Partie einstellen. In diesem Sechs-Punkte-Spiel ist verlieren verboten. Der Ausfall von Becirovic schmerzt, aber er hat uns auch beim Erfolg gegen die Amstettner Amateure gefehlt. Wir werden uns etwas überlegen, vor allem ist auch Adrian Schuhmeier wieder fit.“