Standardsituationen ebneten Oberndorf den Sieg

Nach der durchwachsenen abgelaufenen Meisterschaft, in der die Melktaler dem Abstieg nur knapp entronnen waren, jubeln die SVO-Kicker über einen Auftakt nach Maß. Der klare 4:1-Erfolg in Schönfeld macht Lust auf mehr. Dessen ist sich auch SVO-Coach Rainer Hudler bewusst: „Mir war klar, dass wir eine gute Truppe haben und gut drauf sind. Ich hatte nach dem neuerlichen Umbruch im Kader aber nicht damit gerechnet, dass wir so schnell als starke Einheit auftreten können. Aufgrund unserer Chancen hätte der Sieg durchaus höher ausfallen können.“

In der ersten Halbzeit war die Verwertung der Einschussmöglichkeiten das Manko im Spiel der Oberndorfer. Dank dreier Treffer aus „ruhenden Bällen“ machten die Gäste nach dem Seitenwechsel aber rasch alles klar. Die beiden Neuzugänge Patrik Bachtrögler und Elias Schragl trafen jeweils per Freistoß, Lukas Puchegger verwandelte den Elfmeter nach Foul an Philipp Penzenauer sicher. Das 4:0 durch Julian Tanzer fiel ausnahmsweise nicht aus einer Standardsituation, sondern nach einem tollen Spielzug über mehrere Stationen.

„Die Partie wird uns sicherlich mehr abverlangen“

In der nächsten Runde bekommen es die Melktaler neuerlich auf fremdem Boden mit der SVU Mauer zu tun. Hudler gesteht: „Die Partie wird uns sicherlich mehr abverlangen. Ich erwarte, dass wir das Spiel machen müssen und Mauer eher defensiver agieren wird. Wenn wir dieselbe Intensität wie in Schönfeld abrufen können, dann brauchen wir uns sicherlich nicht fürchten. Der zuletzt krankheitsbedingt fehlende Jonas Biber und Daniel Punz, der wegen einer Fußprellung pausierte, sollten wieder an Bord sein. Dafür fehlen Martin Glinz (privat verhindert) und Alexander Stöhr, der sich in Schönfeld eine Knöchelblessur zugezogen hat.