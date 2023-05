Sieg der Moral nach Abfuhr

Eindeutig war die Analyse von Stefan Nestl nach der 1:7-Heimklatsche gegen Tabellenführer Melk. Der Trainer von Mauer sprach Klartext: „Eine desolate Leistung von uns. Wir hatten absolut keinen Zugriff auf die Partie und sind nie richtig in die Zweikämpfe gekommen. Melk hat das geschickt ausgenutzt und hat nachgesetzt. Da kommt man schnell unter die Räder.“

Diese Niederlage galt es alsbald zu verdauen, denn wenige Stunden später wartete schon das Nachtragsmatch gegen Oberndorf auf die Nestl-Elf. Gegen jenes Oberndorf, dass aus der Station des Tabellenletzten in die Frühjahrssaison gestartet war und sich mit fünf Siegen in Folge zur besten Rückrundenmannschaft mauserte. Bei Mauer gab es eine Änderung im Kader vor diesem Match. Torhüter Moritz Bachner kehrte in den Kader zurück, konnte von Beginn an wieder das Tor hüten. Er hat seine Probleme mit der Schulter, die er schon einige Male hatte, wieder in den Griff bekommen. In einer durchaus hitzigen und abwechslungsreichen Begegnung setzt sich am Ende mauer durch. Und das, obwohl der Gastgeber einige Zeit in Unterzahl agieren musste. Denn knapp vor der Pause muss Markus Schweighofer ein taktisches Foul als letzter Mann begehen und sieht dafür die Rote Karte wegen Torchancenverhinderung. Und das in einer Phase wo Mauer durch einen Elfer von Zdenek Linhart nach einer guten halben Stunde in Führung gelegen war.

„Es war ein Sieg der Moral“

„Wir wollten nach der Pause das 1:0 zunächst halten, haben natürlich unsere Umstellungen vorgenommen. Leider kassieren wir drei Minuten nach Wiederbeginn das 1:1. Unser Plan damit wieder über den Haufen geworfen“, blickt Nestl zurück. In der Folge beweist seine Mannschaft jedoch viel Moral. Kann in Unterzahl auf 4:1 davonziehen.

Und als eine Viertelstunde vor dem Ende auch ein Oberndorfer frühzeitig unter die Dusche musste, war das Ding quasi gegessen. Denn Oberndorf geling nur mehr das 2:4. Mehr lässt Mauer nicht mehr zu. „Es war ein Sieg der Moral. Es spricht sehr für die Mannschaft, sich nach dem Ausschluss wieder so aufzurichten. So blöd es sich anhört, aber vielleicht war die hohe Niederlage gegen Melk ein Warnschuss zur richtigen Zeit. Hätten wir nur 1:2 oder 1:3 verloren, hätte einige vielleicht gesagt, das passt schon. Gegen den Tabellenführer kann man schon verlieren“, beschreibt Nestl seine Gedankengänge. So aber muss Oberndorf die erste Niederlage im Frühjahr einstecken.