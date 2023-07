Waidhofen siegt, Wallsee verliert

Ein Last-Minute-Treffer durch Spielertrainer Berthold Teufl sichert dem Aufsteiger in die Gebietsliga das erste Erfolgserlebnis. In einem flotten Spiel trifft Ybbs dreimal die Stange, hat viele gute Möglichkeiten. „Wir müssen die Kirche schon im Dorf lassen. Es war unser erstes Testspiel, der Siegestreffer fiel in der Nachspielzeit. Es hätte auch Unentschieden ausgehen können oder Ybbs gewinnen. Wichtiger als das Ergebnis ist, dass wir viele positive Eindrücke gewinnen konnten. Wir haben einige schwere Trainingseinheiten hinter uns, konnten den Matchplan sehr gut umsetzen. Wir haben mit der Meistermannschaft gespielt, ich denke auch Ybbs war durchgängig mit der ersten Garnitur unterwegs“, freut sich Teufl. Neuzugang Lukas Fehringer von Enns war dabei, der Schwede Haris Heremic wird sein Können im nächsten Test gegen Purgstall erstmals zeigen.

Kein Erfolgserlebnis gab es für Wallsee. Beim 0:3 gegen Winklarn wirkten die Neuzugänge Asmin Zec und Patrick Grgic mit. „Viele Stammspieler sind auf Urlaub. Nach Siegen gegen Strengberg und Saxen jetzt eine Niederlage, Vorbereitungsspiele eben“, so Trainer Gerhard Kammerhofer.

Blindenmarkt verlor zwar den Test gegen Aschbach, Trainer Patrick Schrampf war aber nicht unzufrieden. Vor der Pause hatten wir Chancen auf drei Tore, insgesamt ein guter Test gegen eine starke Mannschaft“, so Schrampf. Freitag und Samstag steht Teambuilding auf dem Programm. Testspiel, Grillen und Schwimmen im Ausee kurz zusammengefasst.