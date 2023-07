Stürmer am Schönfelder Prüfstand

Bis 17. Juli hat das Transferfenster noch geöffnet, beim ATSV Schönfeld ist man guter Dinge, die Frist nicht ausschöpfen zu müssen. Am Montag und Dienstag begrüßte der Gebietsligist fünf Trainingsgäste aus Wien. „Mit einem Stürmer, der zehn bis 15 Tore macht, wäre uns schon sehr geholfen“, sagt Sektionsleiter Andreas Barta. Es gilt den Abgang des nach Loosdorf abgewanderten Michael Henickl zu kompensieren. Unter den Testpiloten fanden sich aber auch Kandidaten für das defensive Mittelfeld. Dass Spieler für beide Positionen in Schönfeld landen, schließt Barta aus. „Das Budget reicht nur noch für einen Qualitätsspieler.“ Ergänzend soll noch ein junger Zweiergoalie hinzukommen.

Auch in der 2. Klasse gab es keine neuen Vollzugsmeldungen. Der Ex-Schönfelder Dominik Borek schloss sich dem SV Altlengbach an. Gablitz' Gernot Brauchart, der beim SVG nicht mehr in die Gebietsliga mitgehen möchte, hat dem SVA abgesagt. Beim USV Neulengbach stehen die nächsten Neuverpflichtungen kurz bevor: „Es wird sich noch etwas tun“, kündigt Neulengbachs sportlicher Leiter Heinz Horn an.