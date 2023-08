Grein hat die Favoritenrolle bestätigt

Die Rollen waren vor dem ersten Match der Herbstsaison klar vergeben. Auf der einen Seite mit Grein jene Mannschaft, die in den vergangenen zwei Jahren jeweils den Vizemeister holte, auf der Gegenseite stand mit Kematen ein Team, dass nicht nur aufgrund der Neuaufstellung des Vereins, inklusive Trainerwechsel, als klarer Außenseiter in die Partie gegangen war. Trotz Heimvorteil standen somit alle Zeichen auf einen klaren Erfolg der Gäste. Diesen gab es am Ende auch, wenngleich die Höhe des Sieges erst in der Schlussphase der Partie festgeschrieben wurde. Nicht weniger als ein halbes Dutzend an Toren schenkte Grein, den aber erst im Laufe der Partie eher überforderten Kicker von Kematen ein.

Kematen kann Partie lange knapp gestalten

„Wir haben gewusst, dass es eine sehr schwierige Saison für uns werden wird. Das müssen wir versuchen zu meistern. Zumindest bis zur Winterpause, wo wir dann am Kader schrauben können, zählt jetzt jeder Punkt. Ich denke aber schon, dass wir gegen Grein eine Stunde ganz gut mitgehalten haben und auch unsere Möglichkeiten hatten, um dem Spiel eine andere Richtung zu geben. Wirklich weh tut uns, dass einige der Gegentore erst in der Schlussphase gefallen sind. Da schaut so ein 0:6 dann wie eine richtige Abfuhr aus. Aber das war es sicher nicht. Wir hatten durch Martin Janecka die große Chance auf die Führung und Tobias Haider hatte eine 100%ige auf den Ausgleich. Nun wartet auf uns Schönfeld daheim und Mauer auswärts. Wir werden alles klar analysieren, ruhig bleiben und aus diesen zwei Spielen schon etwas mitnehmen“, kann Kematen-Trainer Rudolf Buchinger die Dinge richtig einordnen, sieht keinen Grund zur Hektik.

Auftakt nach Maß für Grein

Ein Auftakt nach Maß war es auf der Gegenseite für Grein. Auch wenn Trainer Vitalis Stankevicius gerne die Favoritenrolle wegschieben will, war bereits im ersten Spiel zu sehen, wohin die Reise gehen könnte. „Bereits im ersten Spiel haben wir beide Grundpfeiler, die ich vor Start der Punktejagd als die wichtigsten To-Do`s ausgegeben habe, erfüllt. Mehr Tore schießen, weniger Treffer erhalten. Das hört sich recht einfach an, soll jetzt aber nicht über so manche Schattenseiten im Spiel hinwegtäuschen. Kematen hatte die Chance auf die Führung, war lange Zeit im Spiel, machte die Sache für uns schwierig. Nach der Pause hat sich unser druckvolles und schnelles Spiel durchgesetzt. Sechs Tore muss man ja auch erst einmal schießen. Immerhin war es das erste Punktspiel und kein Vorbereitungskick. Da gibt es keine Ausreden mehr“, blickt Grein-Trainer Vitalis Stankevicius auf die Auftaktbegegnung zurück. Balsam also nach einer, laut Aussage von Stankevicius, nicht optimalen Vorbereitungsphase. Nun kommt es in der nächsten Runde in Statzendorf bereits zu einem echten Gradmesserspiel. „Die haben absolut Meisterpotenzial. Nach diesem Spiel werden wir sehen, wo wir stehen“, hält der Trainer abschließend fest. Weiterhin fehlen wird Samuel Lehner, der sich noch im Urlaub befindet.

Dagegen kehrt Matthias Henikl aus dem Urlaub zurück. Somit kann Stankevicius, bis auf eine Ausnahme, aus dem Vollen schöpfen.