Schützenfest für Wallsee

Wallsee - Hainfeld 6:0. Manuel Lampl langt in der ersten Viertelstunde zweimal ordentlich zu. Das erste Foul zeiht als Konsequenz nicht nur eine gelbe Karte, sondern auch einen Elfmeter nach sich. Wallsee - Kapitän Christian Marschalek verwertet diesen via Innenstange in der siebenten Minute. Der zweite harte Einstieg in der 15. Minute bringt dann die Ampelkarte für Lampl - die Gäste somit ab diesem Zeitpunkt in Unterzahl. Dies spielt natürlich dem Gastgeber in die Karten. Wallsee präsentiert sich bissiger und zweikampfstärker als zuletzt, erobert viele zweite Bälle. Das zweite und dritte Tor hat einen Aufbau über die Flügel als Grundlage. Beim Stand von 3:0 vergibt Hainfeld eine sehr gute Chance auf das 1:3, kassiert aber prompt im Gegenstoß das vierte Gegentor. In der 41. Minute ist Sebastian Rafetseder zum zweiten mal erfolgreich, denn auch das 2:0 geht auf sein Konto. Zur Pause steht es 5:0, die zweite Hälfte bringt dann keine großen Veränderungen mehr. Treffer Nummer fünf und sechs gehen auf das Konto von Tomas Farago.

Gerhard Kammerhofer, Trainer SCU Wallsee: „Ein Kompliment an die gesamte Mannschaft. Es war eine hervorragende Leistung. Der Ausschluß war natürlich ein Vorteil für uns, aber ein halbes Dutzend Tore musst du auch erst einmal erzielen.“

Statistik:

Wallsee - Hainfeld 6:0 (5:0)

Torfolge: 1:0 (7., Elfmeter) Marschalek, 2:0 (21.) Rafetseder, 3:0 (24.) Chovanec, 4:0 (41.) Rafetseder, 5:0 (44.) Farago, 6:0 (53.) Farago

Karten: Lampl (15., Gelb/Rote Karte Foul), Lampl (6., Gelbe Karte Foul)

Wallsee: Chovanec, Farago, Bruckner (64. Schörghuber), Marschalek (86. Hintersteiner), Samardzic (75. Hagler), Rafetseder (86. Brandl), Huber (64. Sehic), Fiala, Stadler, Rosenberger, Pankraz

Hainfeld: Sarikyan Tatul (64. Hammerschmid), Sarikyan Horen (59. Neumann), Buder, Bradaric (77. Bosch), Lampl, Birgsteiner, Demirbas, Decker (59. Ladan), Toninger, Stajic, Bader

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Nebi Güclü