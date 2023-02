Damals, im August 2012, bei seinem ersten Transfer zum SC Wiener Neustadt, kam Thomas Piermayr gerade frisch von seinem Schottland-Abenteuer. Ein junger Profi, der seine Karriere noch vor sich hat. 2019, mit 29, bei seinem zweiten Transfer kam ein gestandener Routinier mit Stationen in acht verschiedenen Ländern damals noch in die Giltschwertgasse.

Jetzt, 2023, ist Thomas Piermayr wieder auf der Liste der „Neuzugänge“ beim Wiener Neustädter SC. Und er hat mit seiner neuen, alten Wirkungsstätte einiges vor – allen voran den Klassenerhalt. „Jeder weiß, worum es bei uns geht, wir müssen in der Liga bleiben“, so der 33-Jährige. Die Anspannung ist zwar spürbar, dennoch „reden wir jetzt nicht die ganze Zeit nur über die Tabellensituation“. Zum Start wartet am Samstag das schwere Auswärtsspiel gegen Stripfing. „Das ist natürlich alles andere als leicht, aber wir können die Auslosung ja nicht ändern. Wir werden alles geben, um aus Stripfing Punkte mitzunehmen. Wir müssen überall etwas mitnehmen, damit wir hinten wegkommen“, so Piermayr. Wie es im Abstiegskampf läuft, weiß Piermayr nur zu gut: „Ich habe oft genug in meiner Karriere im Abstiegskampf gespielt…“

Als der Defensiv-Allrounder im Sommer den Verein Richtung Bad Sauerbrunn verließ, übernahmen Dominik Rotter und Bernhard Janeczek seine Kapitänsbinde. Jetzt, nach seiner Rückkehr, bekommt er die „Schleife“ wieder zurück. „Da habe ich gar keine Befindlichkeiten und auch keinen Anspruch erhoben. Wir haben in jedem Mannschaftsteil erfahrene Führungsspieler, von denen jeder ebenfalls einen guten Kapitän abgeben würde“, so Piermayr. Für Trainer Sargon Duran stand nach einer internen Besprechung mit seinen „Häuptlingen“ fest, dass Piermayr die Truppe als Kapitän aufs Feld führen wird: „Die Spieler sind auf mich zugekommen, haben das aktiv angesprochen. ,Piermi‘ ist unser Kapitän, Janeczek sein Stellvertreter.“