Die 100.000-Euro-Lücke

Wie teuer kommt dem ASK Bruck das Theater rund um die Teilnahme an der Rückrunde in der Regionalliga Ost? Erst vergangene Woche hatte der kriselnde Drittligist, den über den Winter praktisch die komplette Kampfmannschaft verlassen hat, per Schreiben an den Verband angekündigt, im Frühjahr zwar im Bewerb zu bleiben. Zu den Spielen werde man aber nicht antreten. Einen dezidierten Strafenkatalog gibt es dafür in der Ostliga nicht. Und diese „Lücke“ hat‘s in sich: Bis zu 100.000 Euro könnte dem Klub all das kosten.

Fix ist nur die Pönale, die Bruck an jeden Gegner entrichten muss, gegen den man nicht antritt. Da liegt der Satz bei 1.500 Euro. Macht bei 14 noch offenen Brucker Partien bereits 21.000 Euro, die an die Mitbewerber in der Liga zu zahlen sind. Freilich droht dem Klub noch weit mehr Ungemach. Wie viel? Darüber wird nun beim Verband getüftelt. Dort reagiert man auf den Brucker Poker zunehmend sauer. Schließlich spielt der Ostligaklub mit seiner 1b ganz regulär in der 1. Klasse Ost weiter, will sich mit der nominellen Fortführung des Spielbetriebs in Liga drei die Option offen halten, ab Sommer in der 1. Landesliga mitzumischen.

Von Geldstrafen bis hin zur Vereinssperre

„So eine verzwickte Lage hatten wir noch nie“, seufzt NÖFV-Geschäftsführer Heimo Zechmeister. „Es tut weh, wenn man sich in der dritthöchsten Spielklasse mit solchen Aktionen herumschlagen muss.“ Eine passende Antwort müssen die Verbandsgremien erst finden. „Primär ist der ÖFB am Zug, da es ja um eine bundeslandübergreifende Liga geht“, präzisiert der geschäftsführende ÖFB-Präsident Hans Gartner. Die Verbände aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland lenken gemeinsam die Geschicke der Ostliga. Heute, Mittwoch, tritt der Regionalausschuss zusammen.

Die ÖFB-Rechtspflegeordnung lässt jede Menge Spielraum: „Ein Verein, der die Nichtaustragung eines Spiels verschuldet, wird mit einer Geldstrafe von 30 bis 5.000 Euro bestraft“, lautet die einschlägige Bestimmung (§ 105). Das wären bis zu 70.000 Euro an Strafe. Und damit ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Offene Gagenforderungen der (Ex-)Kicker liegen bereits beim Verband …