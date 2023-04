Das Leben selbst schwer gemacht

Draßburg - SV Leobendorf 0:1. Die Gäste aus Niederösterreich traten so auf, wie man sich das in einem „Sechs-Punkte-Spiel“ zweier direkten Kontrahenten im hinteren Drittel erwartet: zielstrebig, spielfreudig, zweikampfstark. Mario Konrad hatte schon in der Anfangsphaset mit einem Drehschuss Pech, einen Kopfball von Manuel Botic fischte Draßburg-Tormann Christopher Stadler sensationell raus. Den haben viele Zuschauer schon drin gesehen.

Zuerst Verletzungs- dann Alupech

Nach einer halben Stunde verdaute Leobendorf einen Verletzungsschck ebenfalls gut, Volkan Düzgün musste runter. Thomas Bartholomay kam. Nur ein paar Minuten später klopft wieder Botic an, Stadler hätte diesmal keine Chance gehabt, der Schuss klatschte aber an die Stange.

Florian Krutzler tat sich auf der Gegenseite bei einer Hereingabe schwer, der Ball war volley aber auch schwierig zu verarbeiten. Konrad traf gegenüber nach Flanke von Marco Miesenböck die Kugel ebenfalls nicht gut. Dann war es aber so weit - und das richtig schön. Bernhard Hahn fand mit seiner scharfen Flanke Miesenböck, der seinen Kopf dort hinhielt, wo er gebraucht wurde. Der Ball zischte unhaltbar ins Eck - die verdieten Führung für den SVL.

Stoppschild von Schwaiger

Nach dem Seitenwechsel stand Lebendorf gut, Draßburg fiel nicht viel ein. Die bis dahin beste Chance hatte in Minute 71 wieder Miesenböck, sein Abschluss war aber zu schwach. Dann kam es beinahe so, wie es kommen musste. Innenverteidiger Patrick Obermüller kam rechts im Strafraum an den Ball, sein guter Schlenzer hätte nach 91 Minuten wohl genau gepasst. Lukas Schwaiger im SVL-Tor stellte aber das Stoppschild auf und sackte so für sein Team den Dreier ein.

Leobendorf-Sportleiter Michael Tackner jubelte nach Abpfiff: „Wir waren, vor allem in der ersten Halbzeit, richtig gut. Ein verdienter Auswärtssieg.“

Statistik:

ASV DRASSBURG – SV SPARKASSE LEOBENDORF 0:1 (0:1).

Torfolge: 0:1 (41.) Miesenböck.

Draßburg: stadler; Sinabel, Ivanovic (76. Muratcehajic), Melezovic, Nikolic, Koprivica (80. Marth), Markovic, Obermüller, Krutzler, Lemut, Pointner (46. Mujanovic)

Leobendorf: Schwaiger; Hauer, Celik, Fischer, Lechner; Lazarevic, Düzgün (30. Bartholomay); Hahn (80. Hofer), Botic (90. Bock), Miesenböck (90. Baldia); Konrad.

Draßburg, 270 Zuschauer, SR Celebi.