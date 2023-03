Neuer Trainer, neues Glück für Gessl und Co.?

Regionalliga Ost

Für den Göllersdorfer Tormann Sebastian Gessl und seinen ASV Siegendorf gab es keinen ruhigen Start in die Frühjahrssaison der Regionalliga Ost. Und das, obwohl man eine gute Vorbereitung hinlegte und im Auftaktderby punktete. Was war passiert?

Nach dem Herbst lagen Gessl und seine Mittelburgenländer auf einem Abstiegsplatz, verstärkten den Kader und wollten mit einem guten Lauf in der Rückrunde den Klassenerhalt sichern. Dann liefen der Jänner und Februar fast nach Wunsch, kaum Verletzte und kein einziges Testspiel wurde verloren. Als es dann noch ein 1:1 gegen den Neunten aus Draßburg gab, schien man zumindest nicht auf einem komplett falschen Weg. Typischer Fall von denkste, denn dann trennte sich der Verein von Erfolgstrainer Marek Kausich und engagierte Kurt Jusits.

Für Gessl nicht ungewöhnlich: „Ich habe im Fußball schon so viel erlebt, dass mich das auch nicht schockiert, so ist das Geschäft. Aber ich bin mir sicher, dass wir auch mit Marek die Liga gehalten hätten.“ Ganz generell meint der 26-Jährige: „Trainer hin oder her, wir sind diejenigen, die am Rasen stehen, gewinnen und das umsetzen müssen, was uns der Trainer vorgibt. So einfach ist das.“ Mit seinem ersten Pflichtspiel seit November konnte der Göllersdorfer zufrieden sein, er rettete gegen die Draßburger mehrmals in höchster Not. An der Mission Klassenerhalt hat er übrigens keine Zweifel: „Wir haben so viel Qualität im Kader, dass wir es schaffen sollten.“ Stimmt, denn alleine die Winter-Neuzugänge Dominik Wydra, der aus Polen kam, und Philipp Schmiedl, aus Ungarns erster Liga, stellen deutlich überdurchschnittliche Klasse dar.

Was die Zukunft von Gessl in Siegendorf angeht, ist auch alles klar, sein Vertrag läuft noch bis 2024, „deshalb gibt es zumindest in dieser Sache nicht viel zu reden“, wie der Weinviertler klarstellt.

Admiral 2. Liga

Dank einer ungemein abgeklärten Leistung samt zweier Traumtore von Burak Yilmaz und Marcel Schelle gewann der SV Horn verdient mit 2:0 in der NV Arena. Die Waldviertler übernehmen damit zumindest bis Samstag die Tabellenführung. Dabei feierte der gebürtige Hollabrunner Albin Gashi sein Comeback nach krankheitsbedingter Pause, wurde in der 61. Minute eingewechselte und jubelte danach mit seinen Teamkollegen.