Heinicker offen für Neues

Im Jänner 2022 wechselte der Groß-Schweinbarther Lukas Heinicker von Wolkersdorf nach St. Margarethen. Dort fand der 26-Jährige zu alter Stärke, verbuchte in 39 Pflichtspielen 23 Tore und etliche Assists. „Das war durchaus positiv für mich“, gab sich der Linksfuß mit seiner Bilanz in der Burgenlandliga (vierte Leistungsstufe, Anm.) zufrieden. Im Sommer zieht er einen Schlussstrich im Burgenland. „Der Weg ist mir ein bisschen zu weit“, schildert Heinicker, der mit einer Rückkehr in das niederösterreichische Unterhaus liebäugelt. „Eventuell gibt es die Möglichkeit für mich, wieder nach Niederösterreich zu wechseln“, soll es einige Anfragen geben.

Wohin die Reise geht, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fix. Klar ist für den großgewachsenen Stürmer aber, dass er noch einmal voll angreifen möchte. „Ich bin offen für etwas Neues. Auch, noch einmal für eine Rückkehr in die Regionalliga.“ Dort spielte er in seiner Karriere schon 56 Mal – für Rapid II, die SKN St. Pölten Juniors und in der Saison 2020/21 für Toni Polster und die Wiener Viktoria. In Österreichs dritthöchster Liga gelangen Heinicker insgesamt 14 Tore.