Champions Trophy in Traiskirchen in bewährter Manier

Nach dem Pannen-Wochenende in St. Pölten war die Champions Trophy beim U12-Turnier in Traiskirchen um Rehabilitation bemüht. Immerhin 33 Mannschaften traten die Reise trotz der Negativ-Schlagzeilen an. "Es hat wieder alles einwandfrei funktioniert, aber das ist in Traiskirchen ohnehin immer so", atmet Erfinder Geri Berger auf.

Während es organisatorisch diesmal keine (bösen) Überraschungen gab, sorgten die Teams aus Oberösterreich sportlich für eine kleine Sensation. Im Finale setzte sich der Nachwuchs aus Ried schlussendlich gegen die näheren Landsleute des LASK durch. "Das war durchaus überraschend, aber beide Mannschaften haben wirklich sehr gut gespielt." So ist das Siegerquintett der Auflage 2023 komplett - in der ersten Turnierwoche setzen sich in Spratzern Wolverhampton (U9), Roter Stern Belgrad (U10), Arges aus Rumänien (U11) und die Vösendorf Girls beim U13-Mädchenturnier durch.

Nach aufreibenden Tagen will Berger die diesjährige Turnierserie einmal sacken lassen. Entgegen erster Ankündigen ist es nicht in Stein gemeißelt, dass die Champions Trophy nächstes Jahr wieder gibt. "Zwischendurch habe ich mir gedacht, dass tue ich mir sicher nicht mehr an. Aber das Feedback der Teams, vor allem der großen Vereine, wie Juventus und Atlético, haben mich bestärkt. Derzeit ist es noch offen, ob es weitergeht.