Traiskirchen will U12-Turnier durchziehen

Einige Jahre lockte die Champions Trophy internationale Nachwuchsteams an mehrere Spielorte ins südliche Niederösterreich. In St. Pölten und Spratzern hätte das Turnier weiter wachsen sollen. Doch die Premiere ging krachend schief (siehe links). Champions Trophy-Erfinder Gerald Berger zeigt sich nach dem Horrorwochenende geschockt: „Das Image der Champions Trophy ist jetzt natürlich total beschädigt. Was ich in zehn Jahren aufgebaut habe, wurde an einem Wochenende kaputt gemacht. Das tut sehr weh.“

Der Blick geht vorerst nach vorne, muss er auch. Traiskirchen wird von Freitag bis Sonntag den U12-Bewerb veranstalten. Es ist das einzige Champions Trophy-Turnier, das in diesem Jahr im südlichen Niederösterreich gespielt wird. „Wir müssen jetzt schauen, dass die Teams, die genannt haben, nicht abspringen“, ist sich „Mister Champions Trophy“ Berger der Herausforderung bewusst.

Erster Rundruf brachte positives FeedbackAm frühen Montagnachmittag kontaktierte die NÖN Traiskirchen-Obmann Werner Trost, der das U12-Turnier austrägt. Der Vereinschef war optimistisch gestimmt, dass das Turnier in Traiskirchen wie geplant über die Bühne gehen kann: „Wir rufen alle Teams durch, ob sie auch kommen“ Die ersten Rückmeldungen waren durchwegs positiv.

Bis Dienstagabend (nach Redaktionsschluss) wollte Trost Planungssicherheit. „Wenn es ein paar Absagen gibt, werden wir das Turnier halt mit 38 statt 45 Mannschaften spielen, aber es muss Sinn machen. Wir müssen ja alles herrichten. Das Essen bestellen“, will Traiskirchen nicht auf 180 Paprikahendl sitzen bleiben — so wie es am Sonntag auf der St. Pöltener Stadtsportanlage der Fall war.

„Ich bin guter Dinge, dass alles klappt“, versichert Trost, der mit der Durchführung von Champions Trophy-Turnieren Erfahrungen aus den vergangengen Jahren hat.

Auch Berger hat in Traiskirchen großes Vertrauen: „In den vergangenen Jahren hat alles geklappt und auch diesmal wird alles mit drei goldenen Hakerl funktionieren.“ Für Berger steht fest, dass das Projekt in St. Pölten gescheitert ist: „Aus meiner Sicht wird die Champions Trophy definitiv nicht mehr in St. Pölten stattfinden.“