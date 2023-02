Schmerzhafte Auftaktniederlage für Krems

Wie auch schon im Herbst war für den Kremser Sportclub gegen Donaufeld nichts zu holen. Die Gastgeber präsentierten sich als die abgebrühtere Mannschaft, zogen den Gästen mit ihren langen Bällen und vielen kleinen Fouls den Zahn. Auch das Spielglück war auf Seiten der Wiener, die durch einen abgefälschten Freistoß früh in Führung gingen. Simon Temper war in Minute neun der Unglücksrabe, der den Versuch von Antonio Babic aus rund 25 Metern unhaltbar für Schlussmann Christoph Riegler ins eigene Netz ablenkte.

Neuzugang ließ Top-Chancen aus

Bereits zuvor ließ der KSC eine große Chance liegen, selbst in Führung zu gehen. Elias Felber vergab nach einer schönen Kombination aus kürzester Distanz. Auch eine zweite Gelegenheit, seinen Premierentreffer in den neuen Farben zu erzielen, ließ der Winterneuzugang im ersten Durchgang liegen.

„Haben Aggressivität vermissen lassen“

Auch in Hälfte zwei erwischte Donaufeld den perfekten Start. Nach einem Eckball von der rechten Seite kam der Ball in Ping-Pong-Manier zum völlig freistehenden Fatih Ekinci, der den Ball am langen Pfosten nur noch über die Linie drücken musste. Krems gab sich nicht auf und versuchte es auf dem holprigen Geläuf und bei starkem Wind ähnlich wie die Wiener immer öfter mit langen Bällen auf Stürmer Jannick Schibany, der bei den Verteidigern der Gastgeber aber gut aufgehoben war. „Sie haben ihm immer wieder eine auf den Stock gegeben, was aber nie mit einer Gelben Karte geahndet wurde“, ärgerte sich KSC-Trainer Björn Wagner, der seiner Mannschaft zwar keinen Vorwurf macht, aber einwirft: „Wir haben die Aggressivität gegen Ball und Gegner in manchen Situationen vermissen lassen.“

Bauer fehlt gegen Leobendorf

Offensiv war bei Donaufelds gut sortierter Defensive meistens Endstation für den KSC. Die beiden besten Chancen auf den Anschlusstreffer vergab Haris Ismailcebioglu, der am rechten Flügel den Vorzug vor Rapid-Neuzugang Felix Nachbagauer erhielt. Der 19-Jährige kam in Minute 74 in die Partie, konnte die Niederlage aber auch nicht mehr verhindern. Doppelt bitter ist der Auftakt-Nuller, weil Kapitän Florian Bauer in Minute 73 wegen Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde. Der Abwehrchef kann deswegen am kommenden Freitag gegen Leobendorf, einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, nicht mitwirken.

SR Donaufeld - Kremser SC 2:0 (1:0)



Samstag, 25. Februar 2023, Wien, 300 Zuseher, SR Bernhard Luef

Tore:

1:0 Antonio Babic (9., Freistoß)

2:0 Fatih Ekinci (47.)

SR Donaufeld: N. Giuliani - F. Ekinci, T. Mercan, A. Babic, C. Ochrana, F. Van Zaanen (70. R. Sutterlüty), F. Orgolitsch (82. T. Fischer), I. Petkovic, M. Wolf, L. Schöfl (61. S. Widni), P. Schneider (82. M. Bouguerzi); N. Oda, J. Kaiser

Trainer: Josef Michorl

Kremser SC: C. Riegler - K. Starkl - F. Bauer - P. Koglbauer (74. F. Nachbagauer), M. Ambichl, S. Temper - J. Schibany - M. Halmer - H. Ismailcebioglu (74. E. Schnürer) - D. Mehmedovic - E. Felber; A. Pfaller, S. Starkl, M. Hoppi, B. Rass

Trainer: Stefan Maierhofer

Karten:

Gelb: Josef Michorl (13., Kritik), Antonio Babic (38., Foul) bzw. Elias Felber (69., Kritik), Christoph Riegler (70., Kritik), Florian Bauer (8., Foul)

Gelb-Rot: keine bzw. Florian Bauer (73., Foul)