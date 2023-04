Traiskirchen behält die weiße Weste

Werbung

Die Serie hält. Traiskirchen ist mittlerweile seit über 720 Pflichtspielminuten ohne Gegentor. In Draßburg tat sich das beste Team der Rückrunde zunächst schwer. Die Burgenländer starteten aggressiv ins Spiel und drückten Traiskirchen in die Defensive. Die Gäste verteidigten in dieser kritischen Phase kompakt und Draßburg fehlten die Ideen. Schüsse wurden geblockt, (vor-)letzte Pässe gingen ins Nirwana. Einzig nach einem Eckball wurde es richtig brenzlig. Traiskirchen-Tormann Filip Dmitrovic ließ einen hoppelnden Ball aus. Draßburg brachte den Abpraller (aus spitzem Winkel) nicht im Kasten unter.

Traiskirchen wird besser und belohnt sich spät

Nach einer Viertelstunde kamen die Gäste immer besser rein und übernahmen zunehmend das Kommando. Die erste gute Chance: Draßburgs Christopher Stadler versemmelte einen Klärungsversuch. Marco Wagner zog aus 35 Metern direkt ab, verfehlte das Tor aber relativ klar. Danach schauten lange Zeit nur Halbchancen heraus. Die Gangart der Hausherren, die dem Ball fast nur mehr nachliefen, wurde ruppiger. Schiedsrichter Stanislav Dyulgerov ließ die Gelben Kartons aber stecken. Kurz vor der Pause brannte dann der Draßburger Strafraum lichterloh. Isuf Ajradini hatte im Sechzehner viel zu viel Platz, feuerte die Kugel aus der Drehung aber zu zentral auf Stadler, der mit einem Fußreflex zum Corner klärte. Die Szene ungeschnitten: Die erste Hereingabe bringt nichts ein. Doch Traiskirchen sichert sich den zweiten Ball, verlagert das Spiel auf links. Ajradini schlägt den Stanglpass zur Mitte und der aufgerückte Fatih Balli drückte das Leder an der zweiten Stange über die Linie - 1:0 für Traiskirchen, praktisch mit dem Pausenpfiff.

Draßburg fehlen die Mittel

Nach dem Seitenwechsel verlief die Partie über weite Strecken zäh. Traiskirchen beging mit dem Ball viel zu viele Fehler, hatte kaum noch nennenswerte Szenen im letzten Drittel. Und Draßburg? Die Burgenländer waren bemüht, aber chronisch ungefährlich. Hereingaben auf Verdacht, mehr brachten die Heimischen nicht zu Wege. Goalie Dmitrovic musste während der gesamten zweiten Hälfte nicht ernsthaft eingreifen. In der Schlussphase machten seine Vorderleute den Deckel drauf. Nach einem Haas-Freistoß kam Oliver Mohr am ersten Fünfereck zum Abschluss. Draßburg wehrte nur kurz ab. Marek Rigo drückte den Rebound ins Tor. 2:0, die Partie war entschieden.

Stimmen zum Spiel

Traiskirchen-Trainer Hans Kleer: „Bis auf die ersten zehn Minuten waren wir in der ersten Hälfte sehr dominant. Wir haben den Gegner sehr gut bewegt. In der zweiten Hälfte haben wir das Niveau nicht mehr halten können. Wir haben leichte Fehler gemacht, dennoch geht der Sieg gesamt gesehen in Ordnung. Filip Dmitrovic hatte während der Partie keinen einzigen Ball zu halten.“

Draßburg-Coach Michae Porics: „Wir sind gut reingestartet. Ab Minute 20 war Traiskirchen besser. In der zweiten Hälfte waren wir sehr dominant, aber wir haben ihre Abwehr leider nicht knacken können. Die Offensive hat aktuell nicht das Level aus der Herbstsaison. Wir hatten viele Ballverluste in der letzten Zone. Es fehlt am Selbstvertrauen.“

Tore: 0:1 Fatih Balli (43.), 0:2 Marek Rigo (84.)

Draßburg: Christopher Stadler, Philipp Puchegger, Nedim Muratcehajic, Salko Mujanovic, Marko Nikolic, Tomislav Ivanovic, Marko Markovic, Alexander Sinabel, Julian Pointner, Patrick Obermüller, Andreas Lemut, Daniel Glander, Csaba Lakatos, Edin Harcevic, Tizian Marth, Jovan Koprivica, Enrico Steiner, Tizian Marth (HZ. statt Tomislav Ivanovic), Jovan Koprivica (68. statt Andreas Lemut), Edin Harcevic (87. statt Nedim Muratcehajic)

Traiskirchen FCM: Filip Dmitrovic, Leo Maros, Patrick Haas, Oliver Mohr, Marek Rigo, Fatih Balli, Marco Wagner, Deniss Stradins, Niklas Schneider, Michael Tercek, Isuf Ajradini, Thomas Tannert, Julian Mihalits, Flavio Grubmayr, Milan Jurdik, Samuel Oppong, Tin Vastic, Samuel Oppong (70. statt Isuf Ajradini), Tin Vastic (70. statt Marco Wagner), Milan Jurdik (85. statt Deniss Stradins), Julian Mihalits (88. statt Michael Tercek), Flavio Grubmayr (90. statt Patrick Haas)

Karten: Tin Vastic (82. Gelb Unsportl.)