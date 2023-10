Leobendorf trennt sich von Laschet

Das 0:1 zu Hause gegen Mauerwerk war das letzte Spiel von Sascha Laschet an der Leobendorfer Seitenlinie. Im Sommer 2017 gekommen, führte der 45-Jährige den SVL 2018 in die Regionalliga und startete in dieser Saison mit vier Siegen aus vier Spielen. Zuletzt geriet der Motor ins Stocken, weshalb sich Laschet am NÖN-Telefon auch nicht überrascht über die Entscheidung zeigte: „Das ist legitim. Wenn man aus der letzten sieben Spielen nur zwei Punkte macht, ist das nachvollziehbar.“ Nachsatz: „In Wahrheit war es absehbar.“

Sportleiter Michael Tackner bestätigte das Aus: „Wenn es sportlich komplett in die falsche Richtung geht, muss du als Verein auch irgendwas machen.“ Er findet: „Das ist eine gute Mannschaft, jetzt haben wir uns zusammengesetzt und die Entscheidung getroffen, dass wir neue Impulse brauchen.“

Groll gibt es keinen, im Gegenteil. Laschet lobte das Vereinsumfeld und die Verantwortlichen: „Natürlich war es eine schöne Zeit. Der Aufstieg in die Regionalliga war ein Highlight. Der Verein hat mich in Ruhe arbeiten lassen, das war top.“

Von einigen Akteuren zeigte er sich jedoch enttäscht: „Im Amateurbereich ist es leider so, dass manche Spieler die Einstellung, die ich vorlebe, nicht geteilt haben. Du bist immer abhängig davon, wie die Spieler das umsetzen, was du möchtest.“

Aus als Trainer

Laschet, der seit einiger Zeit gemeinsam mit Mario Lipphart und Mario Batoha Individualtraining anbietet, hat keine Ambitionen, noch einmal irgendwo Coach zu werden: „Ich werde mich jetzt mehr dem Individualtraining widmen. Geplant ist nicht, dass ich noch einmal an der Linie stehe, es gibt einfach schon zu viele Dinge, die mich stören.“

Bleibt er? Hinter Co-Trainer Mario Lipphart steht noch ein Fragezeichen. Foto: Dominik Siml

Wer wird der Neue?

Wer Leobendorf nun übernimmt, ist noch nicht klar. Tackner erklärte: „Da gibt es noch keinen, wir haben uns auch bis vor der Mauerwerk-Partie nicht mit dem Thema beschäftigt.“ Ab Montag will er einige Telefonate abhandeln: „Es gibt natürlich ein paar Kandidaten, aber wir haben noch keine Gespräche geführt.“ Ob Co-Trainer Lipphart weitermacht, den Laschet in den Betreuerstab holte, ist noch unklar. Tackner stellte klar: „Wir bieten ihm an, dass er die Mannschaft bis zum neuen Trainer weiterführt.“ Eine Entscheidung von Lipphart wird für Montagnachmittag erwartet.