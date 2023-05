TWL Elektra verliert! Stripfing ist Meister

Der Meister der Regionalliga Ost-Saison 2022/23 heißt SV Stripfing. Das ist seit Freitagabend fix, obwohl die Marchfelder nicht einmal selbst am Rasen standen. TWL Elektra, das einzige Team, das Stripfing noch überholen hätte können, vergab mit einer 1:2-Niederlage bei Nachzügler Draßburg seine letzte Chance. Sieben Zähler Rückstand sind bei zwei ausstehenden Spielen nicht mehr aufzuholen.

Die Stripfinger selbst absolvierten am Nachmittag noch das Abschlusstraining für das große Marchfeld-Derby gegen den FC Marchfeld Donauauen am Samstag. „Danach in der Kabine haben wir noch darüber geredet, dass es heute schon passieren kann“, schildert Torhüter Kilian Kretschmer. Als die Partie der Wiener im Burgenland kurz vor 21 Uhr abgepfiffen wurde und tatsächlich das passende Resultat feststand, ging es in der WhatsApp-Gruppe der Mannschaft rund. Routinier Christian Gartner überbrachte als Erster die frohe Botschaft, danach flogen die Nachrichten hin und her. Auch Trainer Goran Djuricin ist begeistert: „Das Telefon brennt natürlich. Die Jungs freuen sich, und ich freue mich. Wir haben uns das auch verdient. Es war ein harter Weg, aber natürlich ist die Freude jetzt groß.“

Djuricin will im Derby Vollgas sehen, TWL Elektra gratuliert

Was aber nicht bedeutet, dass nun ausschließlich feiern angesagt ist. „Wir wollen das die letzten drei Spiele seriös zu Ende spielen“, sagt Djuricin: „Und morgen gibt es nur Vollgas. Wir wollen das Derby gewinnen und natürlich bestätigen, dass wir ein würdiger Meister sind.“

Das sieht auch Pero Brnic, der Co-Trainer von TWL Elektra so, der mit seiner Mannschaft am Freitag in Draßburg erst in der 93. Minute das entscheidende Gegentor zum 1:2 kassierte: „Stripfing ist natürlich ein würdiger Meister, ich kann nur gratulieren. Sie haben einen sehr guten Trainer und in jedem Mannschaftsteil hervorragende Spieler.“ Auf die eigene Saison ist man bei den Wienern aber auch stolz, betont Brnic: „Unser Ziel war es, die Meisterschaft wenn möglich so lange es geht spannend zu halten. Das ist uns bis vor ein paar Wochen noch sehr gut gelungen. Wir haben, glaube ich, mehr erreicht als wir uns vor dem Jahr erwartet haben.“

Das 0:6 Mitte April beim direkten Duell in Stripfing sei aber schon ein Einschnitt gewesen: „Nach dem Spiel haben wir das Thema eigentlich beiseite geschoben, weil man da schon einen Unterschied erkannt hat.“

