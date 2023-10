Traiskirchen muss sich in Draßburg mit einem Punkt begnügen

Draßburg - Traiskirchen 1:1. Die Niederlagen gegen Krems und Donaufeld hinterließen bei Traiskirchen Spuren. Den Gästen fehlten beim Tabellenvorletzten die Leichtigkeit und wichtige Stützen: Isuf Ajradini (Kreuzbandriss), Volkan Düzgün (Adduktoren) und Michael Tercek (gesperrt). So hatten die Hausherren in der Anfangsphase die gefährlicheren Aktionen. Marko Markovic testete nach einer Viertelstunde die Standfestigkeit des Aluminiums.

Mujanovic trifft gegen Ex-Verein

Traiskirchen spielte zwar gefällig Fußball, ließ im letzten Drittel aber die Durchschlagskraft vermissen. Immer wieder trafen die Gäste kurz vor Schluss die falschen Entscheidungen. Draßburg machte es in Minute 36 besser. Markovic bezwang Traiskirchen-Tormann Filip Dmitrovic mit einem Flachschuss ins kurze Eck. Unmittelbar vor der Pause gelang Traiskirchen der Ausgleich. Nach einem Standard war ausgerechnet Ex-Draßburger Salko Mujanovic zur Stelle. Für den Bosnier war es bereits der 13. Saisontreffer.

Traiskirchens Druck ohne Ertrag

Nach dem Seitenwechsel strahlte Draßburg kaum mehr Gefahr aus. In der Schlussphase war Traiskirchen dem Sieg deutlich näher. Die beste Möglichkeit ließ Paul Maierhofer liegen. Der Youngster knallte das Leder an die Latte (80.). Ansonsten haperte es oft am letzten Ball. Entweder kam der Stanglpass nicht an oder Draßburg blockte im letzten Moment den Schuss, so verteidigten die Draßburger das Remis. Traiskirchen muss sich mit einem Punkt beim Nachzügler begnügen.

Stimme zum Spiel

Traiskirchen-Trainer Hans Kleer: „Wir haben am Anfang brav Fußball gespielt. Man hat aber gemerkt, dass wir in Draßburg und nicht in Krems spielen. Die Bereitschaft in den Zweikämpfen und der unbedingte Wille zum Gewinnen, hat gefehlt. Der Wille war erst nach der Pause da. Das nötige Glück hat aber vor allem in den letzten 20 Minuten, in denen wir sehr gedrückt haben, gefehlt. Wir müssen mit dem einen Punkt genug haben.“

Statistik:

DRASSBURG - FCM FLYERALARM TRAISKIRCHEN 1:1 (1:1).

Torfolge: 1:0 (36.) Markovic, 1:1 (44.) Mujanovic.

Gelbe Karten: Antalek (80. Unsportlichkeit), Federer (90. Foul); Schneider (70. Unsportlichkeit).

Draßburg: Stadler; Grubesic (67. Derdak), Pester, Antalek, Schuster; Marth (90. Pointner), Krutzler; Markovic, Schimandl (90. Straube), Lemut; Nikolic (87. Federer)

Traiskirchen: Dmitrovic; Helic, Zdichynec, Balli, Leidinger; Schneider; Linhart (63. Maierhofer), Ajanovic; Mujanovic, Pehlivan (71. Patrick Mijatovic), Helleparth.

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Salih Yildirim.