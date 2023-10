Nach der Pause aufgedreht

FC Marchfeld Donauauen - SC Neusiedl 5:2. Denkbar schlecht startete der FC Marchfeld in Heimspiel gegen Neusiedl, denn die Burgenländer gingen schon nach elf Minuten in Front. Ex-Admira-Kapitän Daniel Toth versenkte das Leder aus 25 Metern genau im Kreuzeck. „Ein Tausendguldentreffer. Sensationell“, zog FC Marchfeld-Coach Hannes Friesenbichler seinen Hut.

Die Antwort durch Nicolas Meister folgte postwendend, der formstarke Flügelspieler traf nur wenige Sekunden nach dem Rückstand flach ins lange Eck. Die Gäste stellten Mannsdorf vor der Pause immer wieder mit Chipbällen auf Stürmer Matus Paukner vor Probleme, Treffer sollte dem Goalgetter keiner gelingen. Das Unentschieden zur Halbzeit war wohl leistungsgerecht.

Zwei Tore in sechs Minuten

Nach der Seitenwechsel ging es Schlag auf Schlag. Eldis Bajrami schnappte sich die Kugel und traf in Minute 50 per Elfmeter, Taner Sen setzte nur sechs Minuten später das 3:1 drauf. Der Stürmer hatte bei seinem fünften Saisontreffer ein wenig Glück, dass er am Ball blieb, der Treffer in der Folge war nur Formsache.

Auch Daniel Sudar trug sich in die Schützenliste ein, der ehemalige Slowenien-Legionär tankte sich durch und ließ das Netz hinter Neusiedl-Keeper Christian Gindl zappeln - die Entscheidung in Minute 68. Auch, wenn Neusiedl durch Niklas Streimlweger noch das 4:2 gelang, Joker Eleoneai Tompte spitzelte den Ball nur kurz danach vorbei an Gindl zum 5:2 in die Maschen. Der Endstand einer unterhaltsamen, torreichen Partie, der Friesenbichler gefiel: „Das war schon in Ordnung. Wir haben ein bisschen gebraucht, aber jetzt bin ich happy. Jetzt heißt es weiter hart arbeiten.“

Statistik:

FC Marchfeld Donauauen - SC Neusiedl am See 1919 5:2 (1:1).

Torfolge: 0:1 (11.) Daniel Toth, 1:1 (12.) Meister, 2:1 (50., Elfmeter) Bajrami, 3:1 (56.) Sen, 4:1 (68.) Sudar, 4:2 (80.) Streimelweger, 5:2 (84.) Tompte.

Gelbe Karten: ; Tatzer (40. Unsportlichkeit), Paukner (69. Unsportlichkeit).

FC Marchfeld Donauauen: Zocher; Sen (76. Kurz), Bolland, Bajrami, Lovric, Meister, Aussenegg, Buchta, Oroshi (HZ. Tompte), Sudar (89. Heiden), Kohut.

SC Neusiedl am See 1919: Gindl; Vlna (38. Sebastian Toth), Bockay, Kirschner, Kienzl, Daniel Toth, Assim (74. Sonnleitner), Paukner (74. Maas), Tatzer, Streimelweger, Wodicka.

350 Zuschauer, Schiedsrichter: Daniel Stauber.