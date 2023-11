FC Marchfeld beendet Donaufelder Serie

FC Marchfeld - SR Donaufeld 2:1. Dabei mussten die Heimischen Marchfelder sogar auf Stammtorhüter Mario Zocher verzichten, der etatmäßige Einser verdrehte sich im Training das Knie und konnte mit Bänderüberdehnung nicht mitmachen. Er wurde durch Erik Kindl ersetzt, der seine Sache sehr ordentlich machte.

Beide Torleute gut

In Spiel eins nach dem Aus von Taner Sen legte Mannsdorf das Hauptaugenmerk auf eine kompakte Defensive und fokussierte sich auf gutes, schnelles Umschaltspiel. „Ein sehr taktisch geprägtes Spiel von beiden Mannschaften. Im Konter waren wir die gefährliche Mannschaft“, fand FCM-Trainer Hannes Friesenbichler. Aber auch Donaufeld hatte dicke Möglichkeiten. Einmal parierte Kindl, einmal kratzte die Marchfelder Defensive den Ball noch von der Linie.

Auf der Gegenseite scheiterte Nicolas Meister an Donaufeld-Tormann Nick Giuliani, der die Kugel mit einer Fußabwehr noch aus dem kurzen Eck holte, Eleoneai Tompte traf die Hütte bei einem weiteren Versuch nicht. Nach 27 Minuten machten es die Gastgeber besser. Eine Meister-Hereingabe wurde so abgefälschte, dass sie im hohen Bogen über die gesamte Donaufelder Defensive flog und am langen Pfosten bei David Oroshi landete. Der Flügelspieler nahm sich das Spielgerät an und versenkte es zur Führung.

Unter die Latte

Aus den Kabinen kamen die Gäste mit frischem Schwung und belohnten sich nur neun Minuten nach Wiederbeginn dafür. „Da haben wir ein bisschen gebraucht, bis wir wieder reingekommen sind“, wusste auch Friesenbichler, der wie beim 1:0 eine Flanke vor der Seite sah, die an der langen Stange landete. Dort stand Kapitän Felix Orgolitsch und schoss die Kugel unters Dach. Donaufeld machte das Spiel, der FCM konzentrierte sich wieder aufs Kontern.

Der Siegestreffer sollte allerdings nach einem ruhenden Ball fallen. Ein kurz abgespielter Eckball landete bei Markus Nowotny, der mit seiner Hereingabe Tompte fand - 2:1 (80.). Friesenbichlers Resümee: „Dann haben wir nichts mehr zugelassen. Diesmal war das Pendel auf unserer Seite. Die Mannschaft war hervorragend.“

Statistik:

FC MARCHFELD DONAUAUEN - SR DONAUFELD 2:1 (1:0).

Torfolge: 1:0 (27.) Oroshi, 1:1 (54.) Orgolitsch, 2:1 (80.) Tompte.

Gelbe Karten: Tompte (10. Foul); Holzer (60. Foul), Ekinci (7. Unsportlichkeit).

FC Marchfeld Donauauen: Kindl; Buchta, Oroshi (83. Kurz), Meister, Kohut, Lovric, Nowotny, Budimir (69. Sudar), Bolland, Tompte (83. Richards), Bajrami.

SR Donaufeld: Giuliani; Tegeltija, Bouguerzi, Holzmann, Ekinci, Mercan, Van Zaanen, Schöfl (75. Petkovic), Holzer, Orgolitsch, Babic (62. Fischer).

220 Zuschauer, Schiedsrichter: Jan Uwe Thiel.