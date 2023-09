FC Marchfeld beendet Durststrecke

FC Marchfeld - Wiener Sport-Club 3:1. Die Gäste aus Wien traten in Mannsdorf extrem dominant auf, ließen Ball und Gegner laufen und erspielten sich ein Chancenplus - einzig die Tore fehlten. Mario Vucenovic traf in Minute 26 zwar zur Führung, die hätte bis zur Halbzeit aber weit höher sein müssen.

Stattdessen gelang Eleoenai Tompte - nach einem langen Ball von Daniel Sudar - das 1:1, mit dem es auch in die Kabinen ging.

Gleich nach Wiederbeginn holte sich FC Marchfeld-Innenverteidiger Markus Nowotny dann zum zweiten Mal Gelb ab, weil er sich an der Arbeitskleidung seines Gegenspieler vergriff. die Wiener versuchten in der Folge rasch die Entscheidung herbeizuführen. „Von dort an haben wir dann ins Spiel gefunden“, fand FCM-Coach Hannes Friesenbichler.

Tompte schnürte den Doppelpack

WSC-Goalie Florian Prögelhof „foulte“ nach gut einer Stunde Nicolas Meister im Sechzehner, Daniel Sudar stellte auf 2:1. „Er (Prögelhof, Anm.) sagt, er hat ihn nicht mal berührt“, sagte Sport-Clubs Neo-Trainer Jürgen Csandl im Nachgang. Tompte legte in der Schlussphase noch das 3:1 nach, zuvor schoss Eldis Bajrami auf das Tor der Gäste.

Übrigens: Nicht nur Nowotny war vorzeitig unter der Dusche, sondern auch Tompte und Philip Dimov sahen nach einem Wortgefecht Gelb-Rot (81.) und wurden des Feldes verwiesen. Friesenbichler gefile das Niveau des Matches und natürlich auch der Ausgang: „Ein richtig gutes Spiel. Endlich mit Toren und einem Dreier belohnt.“ Gegenüber Csandl analysierte: „Ergebnis natürlich katastrophal, aber mit der Leistung kann man aus Trainersicht zufrieden sein. Wir haben den Ball super zirkulieren lassen und waren extrem dominant.“

Statistik:

FC Marchfeld Donauauen - Wiener Sport-Club 3:1 (1:1).

Torfolge: 0:1 (26.) Vucenovic, 1:1 (29.) Tompte, 2:1 (59., Elfmeter) Sudar, 3:1 (72.) Tompte.

Gelbe Karten: Aussenegg (31. Foul), Tompte (31. Foul), Meister (44. Foul), Nowotny (19. Foul); Dimov (76. Kritik), Gusic (70. Kritik).

Gelb-Rote Karten: Tompte (81. Unsportlichkeit), Nowotny (55. Foul); Dimov (81. Unsportlichkeit).

FC Marchfeld Donauauen: Zocher; Sudar, Kohut, Lovric, Nowotny, Sen (82. Baur), Meister, Aussenegg, Bolland, Tompte, Bajrami (90+4. Richards).

Wiener Sport-Club: Prögelhof; Rajkovic, Pajaczkowski, Vucenovic, Pfaffl, Gusic, Haas (76. Tütünci), Kerber, Buzuk, Kostic (67. Beljan), Dimov.

500 Zuschauer, Schiedsrichter: Faruk Sevik.