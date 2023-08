Nullnummer im Aulandstadion

FC Marchfeld - Young Violets 0:0. 0:2 stand es in der Vorwoche am Ende gegen Draßburg, 0:0 an diesem Freitag gegen die Young Violets aus Wien. Dabei spielte der FC Marchfeld gefällig, hatte vor der Pause mehr vom Spiel und auch die besseren Möglichkeiten.

Stürmer Taner Sen versuchte es, sein Ball wurde gerade noch so von einem Austria-Verteidiger von der Linie gekratzt. Auch ein Weitschuss von Daniel Sudar hätte gut und gerne die Führung bedeuten können. Es blieb beim 0:0, ehe es – auch noch in der ersten Halbzeit – einmal kurz Elfmeteralarm gab. Offensivmann Eleoenai Tompte war in einen Zweikampf verwickelt, FCM-Trainer Hannes Friesenbichler gab zu: „Ich kann es nicht beurteilen, ich war zu weit weg.“

Zehn starke Austria-Minuten

So ging es ohne Tore in die Kabinen aus denen die Angereisten mit neuem Schwung wiederkommen sollten. Die Gäste waren plötzlich optisch überlegen und drückten dem Spiel ihren Stempel auf, der FC Marchfeld hatte in der Defensive einiges zu tun. Die Mannschaft von Hannes Friesenbichler stand allerdings kompakt, Torhüter Mario Zocher musste nicht eingreifen.

Den anfänglichen „Übermut“ stellte der FC Marchfeld den Violetten aber rasch wieder ab, in der Folge wusste man sich gut durchzukombinieren. „Leider war immer ein Fuß dazwischen, oder der Ball ist geblockt worden“, seufzte Friesenbichler, der dennoch fand: „Spielerisch hat man heute wieder einen Fortschritt gesehen, es waren gute Kombinationen dabei.“

Schlussendlich sollte der Ball an diesem Abend in keinem der beiden Tore landen, was dem FCM mehr wehtat, als den jungen Veilchen. Friesenbichler analysierte: „Eigentlich zwei verlorene Punkte. Wir waren spielerisch gut, haben die Trainingsinhalte gut umgesetzt, nur das Tor hat gefehlt.“

Statistik:

FC Marchfeld Donauauen - Young Violets Austria Wien 0:0.

Gelbe Karten: ; Bejic (69. Foul), Scharner (68. Foul), Sawicki (83. Foul), Stöckl (71. Unsportlichkeit).

FC Marchfeld Donauauen: Zocher; Buchta, Lovric, Bolland, Oroshi (86. Kohut); Sudar, Baur; Bajrami, Kurz (65. Meister), Tompte (65. Budimir); Sen.

Young Violets Austria Wien: Jusic; Sawicki, Scharner, Ilic (HZ. Stöckl), Sutterlüty (65. Ewemade), Hosiner, Bejic, Abdi (81. Nisandzic), Saljic (81. Stöger), Markovic, Österreicher (65. Mester).

400 Zuschauer, Schiedsrichter: Roland Braunschmidt.