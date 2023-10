Leobendorf dreht in der zweiten Hälfte auf

SC Neusiedl am See - SV Leobendorf 1:4. Wie von der Tarantel gestochen legte der SV Leobendorf in Neusiedl los. Neo-Trainer Norbert Schweitzer gab bei seinem Debüt die Marschroute vor: „Wir haben uns vorgenommen, dass wir in der ersten Viertelstunde Feuer machen.“ Das Vorhaben glückte, Kapitän Thomas Bartholomay köpfte schon nach neun Minuten eine Standardsituation zum 1:0 ein.

„Das Tor hat uns aber anscheinend nicht gut getan. Wir haben überhaupt nicht reingefunden“, sah Schweitzer in der Folge eine mäßige Leistung seiner Mannschaft. Neusiedl drückte die Niederösterreicher hinten rein, schnürte sie in der eigenen Hälte fest, konnte aber vor der Pause nicht mehr ausgleichen.

1:1 weckte Leobendorf auf

Das 1:1 fiel gleich nach der Halbzeit, Dominik Kirschner traf nach einem Corner ins kurze Eck. Marco Sahanek hatte wenige Augenblicke zuvor für den SVL die Riesenmöglichkeit auf das 2:0 liegen gelassen. Der Ausgleichstreffer war aber ein Weckruf für die Gäste. „Da war das Spiel an der Kippe. Das hat der Mannschaft aber einen Ruck gegeben“, spürte auch Schweitzer den Umschwung.

Norbert Schweitzer gab sein Debüt für Leobendorf. Er gewann mit dem SVL 4:1 in Neusiedl. Foto: Ivansich

In Minute 65 führten die Gäste schließlich erneut, Bartholomay war - wieder nach einem ruhenden Ball - zur Stelle und traf zum 2:1. Damit war das Momentum auf Seiten der Leobendorfer, die durch Fabian Hauer das 3:1 nachlegten. Sahanek machte dann im Konter sogar noch das 4:1. Schweitzer freute sich über seinen Premierensieg: „In der zweiten Halbezeit war es eine solide Leistung. Vier Stück in Neusiedl, das ist schon richtig gut.“

Statistik:

SC Neusiedl am See 1919 - SV Leobendorf 1:4 (0:1).

Torfolge: 0:1 (9.) Bartholomay, 1:1 (54.) Kirschner, 1:2 (65.) Bartholomay, 1:3 (77.) Hauer, 1:4 (90+2.) Sahanek.

Gelbe Karten: Daniel Toth (47. Foul); Miesenböck (68. Kritik).

Rote Karten: Gabriel (HZ. Unsportlichkeit).

SC Neusiedl am See 1919: Gindl; Wodicka, Kienzl, Daniel Toth, Paukner (72. Bender), Gatti (80. Sonnleitner), Bockay, Marcel Toth (85. Töpel), Assim, Tatzer, Kirschner.

SV Leobendorf: Schwaiger; Hauer, Bartholomay, Fischer, Lechner; Viertl (38. Botic), Mirkovic; Hofer, Sahanek, Pranjic; Miesenböck (92. Baldia).

380 Zuschauer, Schiedsrichter: Salih Yildirim.