Ardagger/Viehdorf holt sich das Sechs-Punkte-Spiel

SG Ardagger/Viehdorf - Draßburg 3:1. Für Ardagger/Viehdorf wie für Draßburg steht viel am Spiel am Freitagabend. Beide Teams sind im hinteren Tabellendrittel, drei Punkte liegen zwischen den Mostviertlern und den Burgenländern. „Das wird ein ganz wichtiges Match, ein Sechs-Punkte-Spiel“, sagte Ardaggers Sportlicher Leiter Wolfgang Riesenhuber im Vorfeld. Draßburgs Trainer Michael Porics schlug in dieselbe Kerbe: „Das Spiel ist sicher enorm wichtig, weil wir aufschließen können.“

Die erste Halbzeit gehört Ardagger/Viehdorf. „Wir haben sehr gut, sehr überzeugend begonnen“, sagt Riesenhuber und verweist auf die Heimstärke, die sein Team ausspielt: Nach wie vor ist der Aufsteiger daheim ungeschlagen. Und es vergehen nur gut fünf Minuten, bis es richtig laut wird unter den über 600 Zuschauerinnen und Zuschauern: Ardagger/Viehdorfs Standardspezialist Ferdinand Unterbuchschachner bringt einen Freistoß aus dem Halbfeld hoch in den Sechzehner und Kapitän Richard Aigner befödert den Ball mit dem Kopf ins lange Eck - 1:0!

Ardagger/Viehdorf legt nach

Ardagger/Viehdorf bleibt am Drücker und schlägt in Minute 23 Kapital daraus: Einen Eckball von Unterbuchschachner wehren die Draßburger noch ab, Franz Kaltenbrunner flankt aber wieder in den Sechzehner und Martin Grubhofer setzt sich trotz verletzter Schulter durch, köpft den Ball zum 2:0 in die Maschen.

Auch Draßburg ist gefährlich, probiert's vor allem über die Seiten. Ardagger/Viehdorf steht aber wie immer gut und hat vor allem in zwei Situationen die Chance, den Sack zuzumachen: Einmal geht ein Schuss von Unterbuchschachner knapp am langen Eck vorbei, ein anderes Mal verpasst Gabriel Spreitzer einen Unterbuchschachner-Stangler knapp. Und das hätte sich dann fast gerächt.

Draßburg reißt das Spiel an sich

Denn Ardagger/Viehdorf kann im zweiten Durchgang nicht an die starke Leistung aus Hälfte eins anschließen, Draßburg kommt auf und drängt auf den Anschlusstreffer. „Wir haben die Zweikämpfe im Mittelfeld und die zweiten Bälle, was sonst eigentlich unsere Stärke ist, nicht mehr gewonnen“, sagt Riesenhuber. Draßburg klopft bei etlichen Standards und mit guten Schüssen an, einmal kann SG-Keeper Moritz Herbst sensationell retten. Dann fordern die Gäste Elfmeter, die Pfeife des Schiris bleibt aber stumm. Draßburg schnürt Ardagger/Viehdorf förmlich ein. Und in der 80. Minute ist es so weit: Ein Corner geht an Freund und Feind vorbei und bei der zweiten Stange lauert Armin Pester - Kopfball zum 2:1-Anschlusstreffer.

Kontertor besiegelt „Dreier“ für Ardagger/Viehdorf

Kurz darauf ist der Ball dann noch einmal im Tor, es schaut nach dem Ausgleich aus, der Unparteiische entscheidet umstrittenerweise aber auf Abseits. Draßburg macht weiter Druck, will das 2:2, einmal hält Herbst noch sehr gut. Und so kommt es anders: Es läuft schon die Nachspielzeit und Ardagger/Viehdorf kann sich mit einem Konter befreien; Herbst schießt perfekt auf Dusan Zuza aus, Zuza flankt über das halbe Feld zum eingewechselten Robert Schmerleib, der noch einmal mit dem Kopf zurücklegt auf den ebenfalls eingewechselten Lukas Kiehberger und Kiehberger setzt per Kopf den Schlusspunkt - 3:1. „Das war natürlich ein viel umjubelter Treffer, die Freude war sehr groß. Solche Siege musst du auch einfahren - und damit sind wir daheim nach wie vor ungeschlagen. Es war ein sehr guter Freitagabend für uns“, resümiert Riesenhuber.

Statistik:

SG ARDAGGER STEINE&MEHR VIEHDORF - DRASSBURG 3:1 (2:0).

Torfolge: 1:0 (6.) Richard Aigner, 2:0 (23.) Martin Grubhofer, 2:1 (80.) Pester, 3:1 (90+4.) Kiehberger.

Gelbe Karten: Killinger (29. Unsportlichkeit), Martin Grubhofer (77. Kritik), Köstler (79. Foul), Unterbuchschachner (90+3. Unsportlichkeit); Schuster (84. Foul), Antalek (90. Kritik), Markovic (70. Foul).

SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf: Herbst; Reickersdorfer, Richard Aigner, Kaltenbrunner, Thomas Grubhofer; Köstler (90+4. Weniger), Spreitzer (89. Schmerleib), Killinger (62. Kiehberger), Unterbuchschachner; Martin Grubhofer, Weinstabl (62. Zuza).

Draßburg: Haller; Lemut, Pester, Schimandl, Marth, Antalek, Schuster, Markovic, Meier (HZ. Derdak), Pointner (HZ. Krutzler), Grubesic (68. Federer).

620 Zuschauer, Schiedsrichter: Stanislav Dyulgerov.