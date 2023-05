Rettungseinsatz bei Marchfelder Last-Minute-Sieg

SR Donaufeld - FC Marchfeld Donauauen 2:3. Wenn der Fußball in den Hintergrund gerät. Freitagabend brach Francesco Lovric beim Spiel seines FC Marchfeld gegen Donaufeld kurz nach der Halbzeit zusammen. Der Innenverteidiger klagte über Herzrasen und Schmerzen in der Brust, wurde sofort vom Feld begleitet und von der Rettung betreut. Nach einem Check-Up mit Blutabnahme gab es Entwarnung: die Symptome kamen von einem eingeklemmten Wirbel der Brustwirbelsäule. „Da hast du natürlich Panik. Gott sei Dank ist es nichts mit dem Herzen, aber es hat so ausgeschaut“, musste Trainer Ernst Baumeister nach dem Schlusspfiff kräftig durchpusten.

Doppelpack des Goalgetters

Davor wurde Fußball gespielt - und das richtig gut. Donaufeld ging durch Christoph Ochrana in Front (26.), der Andreas Zehetbauer im Mannsdorfer Tor nach einem Doppelpass keine Chance ließ. Die Niederösterreicher schlugen postwendend zurück, Goalgetter Maximilian Entrup war nach einem langen Ball durch und besorgte nur eine Minute später den Ausgleich.

Kurz vor der Pause war es das kongeniale Marchfelder Duo, das in Kooperation auf 2:1 stellte. Eldis Bajrami flankte auf Entrup, der den Ball mit der Brust gut verarbeiten konnte und einschob.

Mazidi räumte Entrup ab

Nach den bangen Minuten um Lovric verabsäumten es Baumeister und sein FCM vorerst, den Sack zuzuziehen. „In der Phase haben wir verabsäumt, das zweite und das dritte Tor zu machen“, gestand der Coach. In Minute 76 musste man den nächsten Nackenschlag wegstecken, Entrup war nach einem weiten Ball vor Donaufeld-Goalie Hadi Mazidi an der Kugel und wurde mit vollem Karacho weggeräumt. Der Stürmer musste benommen runter, auch für Mazidi war Schluss. Er sah den roten Karton.

Durch die beiden langen Unterbrechungen gab es auch eine dementsprechend lange Nachspielzeit. In dieser fingen sich die Angereisten durch den eingewechselten Fatih Ekinci das späte 2:2 (97.), steckten aber auch den x-ten Rückschlag in dieser Partie gut weg. Denn Joker Alec Flögel sackte nach 99 (!) Minuten die drei Punkte ein. Der MIttelfeldmann kam rechts am Sechzehnereck an den Ball und versenkte ihn aus vollem Lauf im langen Eck - ein Strich zum 3:2-Sieg.

„Das Leben halt wieder selber schwer gemacht, aber sonst war es in Ordnung“, resümierte Baumeister nach dem Auswärtsdreier.

Statistik:

SR Donaufeld - FC Marchfeld Donauauen 2:3 (1:2)

Torfolge: 1:0 (26.) Ochrana, 1:1 (27.) Entrup, 1:2 (44.) Entrup, 2:2 (97.) Ekinci, 2:3 (99.) Flögel

Karten: Ekinci (97., Gelbe Karte Unsportl.), Petkovic (68., Gelbe Karte Foul), Mazidi (75., Rote Karte Torchancenverh.)Bajrami (87., Gelbe Karte Foul)

SR Donaufeld: Bouguerzi (76. Giuliani), Petkovic, Babic, Fischer (62. Sutterlüty), Mazidi, Orgolitsch, Ochrana, Widni (HZ. Ekinci), Schöfl (62. Dogan), Schneider, Wolf (82. Van Zaanen)

FC Marchfeld Donauauen: Bolland, Entrup (76. Kurz), Nowotny, Zehetbauer, Mihaylov (83. Flögel), Sudar, Sagmeister (HZ. Meister), Bajrami, Lovric (54. Kröpfl), Oroshi, Aussenegg (HZ. Ortner)

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Kemal Kazanci