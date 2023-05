Meisterschaft mit Sieg untermauert

Stripfing - Kremser SC 3:1. Es dauerte bis zur 37. Minute (!), ehe eines der beiden Teams einen halbwegs gefährlichen Vortrag hatte. Kürsat Güclü prüfte Christoph Riegler im Kremser Tor mit einem Schuss aus der Distanz, der Ex-St. Pöltner drehte den Ball über die Latte. Damit war auch Krems aufgeweckt, die bis dahin in der Stripfinger Hälfte wenig zu melden hatten. Wenn was ging, dann über Michael Ambichl. So auch beim ersten Angriff der Gäste. Ambichl tauchte links offensiv auf, machte den Haken zurück und flankte zur Mitte. Dort setzte sich Simon Temper im Luftkampf durch und stellte aus dem Nichts auf 1:0.

Mehr gab es vor der Pause nicht, Stripfing versuchte es zu verspielt und brachte sich zu wenig schnell vorne in Position. Coach Goran Djuricin forderte immer wieder an der Seitenlinie: „Schneller raus hinten.“ Auch die Kugel lief nicht schnell genug.

Djuricin reagierte zur Pause auf den mauen Auftritt und nahm einen Dreifachwechsel vor. Petar Simunic, Nico Löffler und Timo Altersberger mussten runter, dafür kamen Ali Sahintürk, Paul Sahanek und Stefan Rakowitz. Von den Rängen rief ein Fan lautstark: „Keine Niederlage, keine Niederlage.“

Das brachte vorerst wenig, denn Krems hatte im zweiten Durchgang die erste dicke Möglichkeit. Nach Ambichl-Lochpass scheiterte Felix Nachbagauer an Kilian Kretschmer, Kollege Damir Mehmedovic hatte schon die Hände in der Höhe, um zu jubeln. Auf der Gegenseite schlug es dann humorlos ein – und wie. Nikola Gataric nahm sich einen Lupfer von Marco Sahanek noch einmal mit und hämmerte ihn mit links ins rechte Kreuzeck. Ein Traumtor. Damit waren die Gastgeber wieder da, Ali Sahintürk scheiterte nur eine Minute später. Sein Schuss strich am kurzen Eck vorbei.

Maierhofer kam und köpfte

Krems-Trainer Björn Wagner brachte danach unter anderem Stefan Maierhofer. Der prominenteste Kremser hatte knapp nach seiner Einwechslung seinen ersten Auftritt, Kretschmer fischte den Kopfball des früheren Nationalspielers gerade noch raus.

Auch Stripfing hatte noch einen. Über Pavic und Sahintürk kam der Ball zu Marco Sahanek, der mit seinem starken Linken Riegler zu Flugmeilen zwang. Danach war Schluss für Riegler, Ersatzmann Anton Pfaller bekam noch ein paar Minuten. Manuel Hoppi, ebenfalls von der Bank gekommen, wurde in der Schlussphase noch einmal von Felber auf die Reise geschickt, Kretschmer stellte das Stoppschild auf und verhinderte den Einschlag.

Maschine Sahintürk

Was die erste Hälfte offen ließ, das gab den Zuschauern die zweite zurück. Mit der schönsten Kombination im Spiel stellte Sahintürk den 2:1 her. Marco Sahanek chipte den Ball auf Rakowitz, der mmit dem ersten Kontakt querlegte, Sahintürk musste noch Danke sagen. Platzsprecher Eduard Ofcarovic feierte ihn gebührend: „Torschütze unsere Nummer 27. Ali ‚Maschine‘ Sahintürk.“

Rakowitz hatte auch beim Endstand seine Füße im Spiel, Goalgetter Pecirep schob überlegt ein. Der 27. Saiontreffer des Stürmers. Die Torjägerkanone geht an ihn. Mittelfeldmann und „Hirn der Mannschaft“ Christian Gartner war ehrlich: „Man hat in der ersten Halbzeit gemerkt, dass die Spannung ein bisschen draußen war und wir nicht mir 100 Prozent bei der Sache waren. Im Endeffekt haben wir aber souverän gewonnen.“

Nach dem Spiel wurde gefeiert. Neben Meistershirts gab es auch Meistersonnenhüte, die Knorken knallten. ÖFB-Präsident Hans Gartner überreichte Medaillen und den Meisterteller.

Statistik:

Stripfing - Kremser SC 3:1 (0:1).

Torfolge: 0:1 (38.) Temper, 1:1 (57.) Gataric, 2:1 (83.) Sahintürk, 3:1 (90+2.) Pecirep.

Stripfing: Simunic (HZ. Rakowitz), Güclü, Pecirep, Furtlehner, Kretschmer, Pavic (75. Wessely), Sahanek Marco, Löffler (HZ. Sahintürk), Altersberger (HZ. Sahanek), Gataric (84. Buchta), Gartner.

Kremser SC: Riegler (72. Pfaller), Starkl Sebastian, Nachbagauer, Halmer, Jaindl, Starkl Kurt, Bauer (86. Lehner), Ambichl (60. Maierhofer), Temper (60. Hoppi), Mehmedovic, Felber (86. Yusupov)

310 Zuschauer, Schiedsrichter: Klaus Kastenhofer.