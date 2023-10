Leobendorfer Schützenfest in Oberwart

Oberwart - Leobendorf 0:5. Selten wäre eine „Man of the Match“-Auszeichnung so klar gewesen, wie am Nationalfeiertag beim Spiel zwischen Oberwart und Leobendorf. Gäbe es eine, SVL-Offensivmann Marco Hofer hätte sie jetzt zu Hause stehen. Hofer zerlegte die Burgenländer fast im Alleingang, am Ende sollten es vier Treffer und ein „halber“ Assist werden.

Bereits nach sechs Minuten klingelte es. Leobendorf presste im Burgenland früh, versuchte den Gegner zu Fehlern zu zwingen und diese dann auszunutzen. Flügelflitzer Hofer bescherte rasch die Führung. „Wir haben sie kalt erwischt“, schmunzelte Coach Norbert Schweitzer. Doch die Heimischen wehrten sich, kamen in der Folge aus einer kompakten Defensive auch offensiv zu guten Abschlussmöglichkeiten. Lukas Schwaiger im SVL-Tor und seine Hintermannschaft hielten sich schadlos.

Vorne drehte Ex-Rapidler Hofer nach gut einer halben Stunde wieder den Turbo auf und traf gleich zweimal (26., 28.). „Dann hat es seinen Lauf genommen“, sah Schweitzer im Doppelschlag einen Knackpunkt. Die Niederösterreicher kombinierten sich gut durch, einmal war Hofer der letzte in der Kette, einmal traf er per Abstauber.

Auch Joker Baldia traf

Schweitzer wollte auch nach dem Seitenwechsel Gas geben: „Wir haben uns vorgenommen, dass wir dranbleiben und haben in der zweiten Halbzeit das Spiel gut kontrolliert.“ Seine Mannen legten noch zwei Treffer nach. Zuerst schnürte Hofer seinen Viererpack (65.), ganz am Ende schlug er eine Flanke auf Marco Miesenböck. Der Stürmer scheiterte an Oberwart-Keeper Marton Horvath, den Abpraller drückte der weingwechselte Stefan Baldia in die Maschen.

„Was soll ich sagen?“, suchte Schweitzer nach dem Kantersieg die richtigen Worte, um es nur Augenblicke später genau auf den Punkt zu bringen: „Wir haben sehr souverän und gut gespielt.“

Statistik:

SV KLÖCHER BAU OBERWART - SV LEOBENDORF 0:5 (0:3).

Torfolge: 0:1 (6.) Hofer, 0:2 (26.) Hofer, 0:3 (28.) Hofer, 0:4 (65.) Hofer, 0:5 (90.) Baldia.

Gelbe Karten: Woth (39. Foul), Soljankic (55. Unsportlichkeit), Polster (75. Foul); Miesenböck (82. Unsportlichkeit), Baldia (78. Foul).

SV Klöcher Bau Oberwart: Marton Horvath; Doleschal (HZ. Herrklotz), Polster, Burai, Farkas, Wessely, Woth, Adam Bendeguz Horvath (14. Zapfel), Huber, Soljankic (68. Koch), Ried.

SV Leobendorf: Schwaiger; Bartholomay, Sahanek, Pranjic, Mirkovic (85. Jaindl), Fischer, Miesenböck (90. Shousha), Hauer, Botic (69. Baldia), Hofer (90. Aliloski), Lechner.

600 Zuschauer, Schiedsrichter: Wolfgang Pilar.