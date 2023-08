Leobendorf schiebt sich auf Rang eins

Leobendorf - Draßburg 3:1. Die Vorzeichen im Nachtrag waren klar, der Gewinner der Partie würde sich an die Tabellenspitze setzen. Die Gäste aus dem Burgenland begrüßten den SV Leobendorf mit einer kalten Dusche, Florian Krutzler traf nach einem Pass in die Mitte zur frühen Führung. Nach fünf Minuten stand’s schon 1:0 für Draßburg.

Leobendorf brauchte ein wenig, um sich zu fangen, war dann aber gut in der Partie. Oliver Pranjic‘ Schuss an die Außenstange (18.) war der Vorbote für den Ausgleich. Er wurde ideal von Marco Sahanek bedient. Der sollte nur drei Minuten später fallen und äußerst bitter für die Angereisten sein. Samuel Antalek lenkte einen Corner ins eigene Tor, die Partie war wieder offen.

Das 1:1 beflügelte die Heimmannschaft, Marco Miesenböck, Sascha Viertl und Co traten jetzt selbstbewusster auf und ließen Draßburg kaum Luft zur Entfaltung. Die Burgenländer standen aber kompakt – bis zur 42. Minute. Da zogen die Mannen von Trainer Sascha Laschet die Gäste-Abwehr auseinander, Marco Hofers Stangler war für Pranjic in der Mitte gefundenes Fressen. Die beiden Flügelspieler stellten in Co-Produktion auf 2:1 für die Heimmannschaft. Damit ging es auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit gehörte zu Beginn Draßburg, Leobendorf kam nach gut einer Stunde aber wieder besser rein, Laschet reagierte auch personell – er brachte Luka Mirkovic für Dusan Lazarevic. Der SVL verabsäumte es in dieser Phase, den Deckel draufzumachen und ließ das Match – vorerst – offen.

Doppelpacker Pranjic

So blieb Außenbahnspieler Pranjic der Schlussakkord vorbehalten, der sich mit seinem dritten Saisontreffer (86.) nicht nur an die Spitze der Torschützenliste setzte, sondern seinem SVL auch endgültig die Tabellenführung besorgte. Keinem anderen Ostliga-Team gelangen zum Start zwei Siege, Leobendorf hält als einzige Mannschaft bei sechs Punkten nach zwei Matches.

Detail am Rande: Im siebenten Spiel gegeneinander gab es den sechsten Sieg für die Niederösterreicher. Nur im ersten Aufeinandertreffen, im September 2019, gewann Draßburg zu Hause 1:0.

„Wir hätten es schon vorher entscheiden können, aber am Ende ein verdienter Sieg, es war wirklich ein gutes Spiel. Draßburg hat eine gute Mannschaft“, resümierte Leobendorf-Sportleiter Michael Tackner.

Statistik:

SV Leobendorf - Draßburg 3:1 (2:1).

Torfolge: 0:1 (5.) Krutzler, 1:1 (21., Eigentor) Antalek, 2:1 (42.) Pranjic, 3:1 (86.) Pranjic.

Gelbe Karten: Pranjic (83. Foul), Hofer (29. Unsportlichkeit), Viertl (76. Foul); Markovic (29. Unsportlichkeit), Antalek (11. Unsportlichkeit), Nikolic (71. Foul), Grubesic (82. Foul).

SV Leobendorf: Schwaiger; Hauer, Bartholomay, Fischer, Lechner (88. Shousha); Viertl, Lazarevic (61. Mirkovic); Hofer (88. Jaindl), Sahanek, Pranjic (88. Aliloski); Miesenböck (77. Stift).

Draßburg: Aineter; Meier (77. Grubesic), Krutzler, Marth (64. Nikolic), Pester, Antalek, Sinabel, Muratcehajic (64. Lemut), Erhardt, Markovic, Schimandl.

Sparkasse-Stadion Leobendorf, 240 Zuschauer, SR Wolfgang Pilar.