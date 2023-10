Mauerwerk kauft Leobendorf die Schneid ab

Leobendorf - Mauerwerk 0:1. Marco Sahanek hatte für die Heimischen eine Top-Chance auf die Führung, ließ diese aber liegen, auch Thomas Bartohlomay kam nach einem Sahanek-Freistoß nur ganz knapp nicht an den Ball und verpasste damit den Treffer.

Mauerwerk jubelte in Minute 18 über die Führung und wusste nicht so wirklich warum. SVL-Verteidiger Michael Lechner war vor seinem Gegenspieler am Ball, soll danach weggestoßen worden sein, ein fälliger Pfiff blieb aber aus. Die Kugel kam wieder zum Ex-Marchfelder Samuel Oppong, der die Führung besorgte. „Für mich ein ganz klares Foul an Lechner“, knurrte Leobendorf-Coach Sascha Laschet im Nachgang.

Die Gäste aus Wien hatten an diesem Nachmittag ganz allgemein das Messer zwischen den Zähnen, insgesamt neun Mal sah ein Mauerwerk-Spieler den gelben Karton, Nemanja Radivojevic zwischen Minute 30 und 38 gleich zweimal, was für ihn den vorzeitigen Kabinengang bedeutete. Zu zehnt igelten sich die Kausich-Mannen ein, Leobendorf hatte viel Ballbesitz, einzig die zündende Idee fehlte. „Wie beim Handball“, fand Laschet, dass seine Elf rund um den Sechzehner spielte - vor das Tor kam man aber selten.

Bartholomay mit dem Kopf

Marco Miesenböck fand mit einer Flanke einmal den Kopf von Kapitän Bartholomay, der freistehend voreiköpfte. Flügel Oliver Pranjic, der ordentlich auf die Socken bekam, scheiterte mit einem Schuss aus spitzem Winkel. Laschet gefiel die Gangart des Gegners nicht: „Wenn du jedes Mal auf die Knochen bekommst, bist du auch nicht so drin in der Partie.“

Mauerwerk nahm in der Folge - teilweise schon übertrieben - Zeit von der Uhr und brachte das 1:0 ins Ziel: Dennoch zog Laschet nach der knappen Niederlage ein ehrliches Resümee: „Wir waren nicht zwingend genug in die Tiefe. Da muss man einfach einmal riskieren, Überzahl schaffen oder das Eins gegen Eins suchen.“

Highlights

Statistik:

SV Leobendorf - FC Mauerwerk Immo 0:1 (0:1).

Torfolge: 0:1 (18.) Oppong.

Gelbe Karten: Schwaiger (90+9. Unsportlichkeit), Viertl (90+8. Foul), Sahanek (37. Kritik), Botic (61. Foul), Bartholomay (70. Unsportlichkeit); Domoraud (66. Unsportlichkeit), Koscak (90+5. Unsportlichkeit), Caushaj (90+6. Foul), Yesyp (10. Foul), Tuysuz (69. Unsportlichkeit), Borovsky (26. Foul), Gervasoni (16. Foul), Radivojevic (30. Foul), Oppong (90+9. Unsportlichkeit).

Gelb-Rote Karten: ; Radivojevic (38. Foul).

SV Leobendorf: Schwaiger; Sahanek, Viertl, Pranjic, Lechner, Bartholomay, Hauer, Fischer, Botic (90+3. Shousha), Mirkovic (55. Hofer), Miesenböck.

FC Mauerwerk Immo: Koyun; Radivojevic, Najdovski, Yesyp (75. Caushaj), Gervasoni (HZ. Koscak), Domoraud, Oppong (90+9. Gabris), Barataud, Bamba, Borovsky, Tuysuz (69. Cetin).

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Faruk Sevik.