90.+4! Kremser Wahnsinn in Leobendorf

Leobendorf - Kremser SC 0:1. Die Gäste aus der Wachau kamen in Leobendorf besser in die Partie, mehr als Abschlüsse aus der Distanz gab es aber nicht. Das erste Raunen ging dann nach einem Leobendorfer Angriff über die Tribüne. Oliver Pranjic wechselte die Seite auf Marco Hofer, dessen Stangler verpasste Marco Miesenböck in der Mitte nur knapp. Krems-Goalie Christoph Riegler war noch minimal mit der Hand dran und veränderte so die Flugbahn des Balles.

Die Charakteristik des Spiels änderte der SVL-Angriff nicht, Krems war auch danach weiterhin tonangebend und mehr vor dem Gehäuse der Weinviertler. Bis zur Pause bekamn Lukas Schwaiger und seine Vorderleute alles wegverteidigt. Auch einen Kopfball nach einer Ecke, den man mit vereinten Kräften noch von der Linie klären konnte.

Dass man selbst auch Nadelstiche setzen kann, zeigte man im zweiten Durchgang. Marco Sahanek bediente Offensivkollege und Namensvetter Miesenböck, der an Riegler scheiterte. Ärgern musste er sich nicht, dass der Ball nicht den Weg ins Tor fand, der Schiedsrichter und sein Assisten entschieden ohnehin auf Abseits.

Die Heimischen waren jetzt besser im Spiel, hatten immer wieder gute Aktionen nach vorne, haderten aber oft mit Schiedsrichterentscheidungen. Miesenböck und Co. wurden mehrmals aufgrund vermeintlicher Abseitspositionen zurückgepfiffen.

Riegler ließ sich nicht überraschen

Im Duell Ex-Bundesliga-Mittelfeldspieler gegen Ex-Bundesliga-Tormann hatte Riegler gegen Sahanek Mitte der zweiten Halbzeit das bessere Ende für sich. Der Mittelfeldmann versuchte es mit einem Abschluss aus der eigenen Hälfte, Riegler roch den Braten gerade noch rechtzeitig und entschärfte die Kugel.

Auch Krems kam noch einmal - und zwar über links. Der eingewechselte Felix Nachbagauer nahm Matthäus Halmer mit, der es aus spitzem Winkel versuchte. Schwaiger bekam die Hände gerade noch in die Höhe.

Als alles schon mit einem Unentschieden rechnete, kam der ebenfalls eingewechselte Jannick Schibany nach einem weiten Schlag und anschließender Kopfballablage an den Ball und versenkte ihn zum 1:0. Krems jubelte in Minute 94, Leobendorf war am Boden. Mit dem Sieg behält man die Tabellenführung und hat jetzt 33 Punkte auf dem Konto. Der SVL hält bei zehn Zählern weniger, hat 23.

Miesenböck analysierte nach intensiven 95 Minuten: „Eigentlich eine klassische 0:0-Partie, aber dann bekommst du das Tor, das auch aus Glück zustande gekommen ist. Nichtsdestotrotz - Kop hoch, weiter geht's und nächste Partie gewinnen wir wieder.“

Highlights (von FussballTvNiederösterreich)

04.11.2023 16:30

Statistik:

SV LEOBENDORF - KREMSER SC 0:1 (0:0).

Torfolge: 0:1 (90+4.) Schibany.

Gelbe Karten: Miesenböck (53. Foul); Halmer (60. Foul).

SV Leobendorf: Schwaiger; Miesenböck (87. Stift), Hauer, Fischer, Pranjic (57. Shousha), Bartholomay, Lechner, Botic (75. Baldia), Mirkovic, Sahanek, Hofer.

Kremser SC: Riegler; Halmer, Flögel (64. Nachbagauer), Starkl, Bauer, Martic (78. Schibany), Sittsam, Ambichl, Temper, Mehmedovic, Felber.

427 Zuschauer, Schiedsrichter: Erik Karner.