Ein Sieg zum Abschluss

SV Leobendorf - Wiener Viktoria 2:1. Mit einem 2:1-Erfolg gegen Wiener Viktoria verabschiedet sich der SV Leobendorf in die Sommerpause. Dabei brachte Mittelfeldmann Dusan Lazarevic seine Farben in Minute 24 in Führung. Der Ball kam über die Seite in den Rückraum, Lazarevic konnte sich vom Sechzehner die Ecke aussuchen und traf gegen seinen Ex-Klub zum 1:0.

Botic vorbei

Manuel Botic hätte die Weichen dann schon früher aus Sieg stellen können, als es der SVL tat. Der Offensivmann lief im Eins gegen Eins auf Günther Arnberger zu, schob die Kugel aber am Pfosten vorbei. So war es Bernhard Hahn, der in Minute 73 auf 2:0 stellte. Hahn kam im Strafraum an den Ball, legte sich selbigen auf den starken linken und traf zur Vorentscheidung.

Als Roman Yalovenko dann per Weitschuss doch noch einmal Spannung aufkeimen ließ, hatten die Heimischen Glück. Denn nach dem Anschlusstreffer (83.) hatten die Wiener noch eine hundertprozentige Ausgleichschance. Die Stange verhinderte den Einschlag, am Ende sackte der SVL den Dreier ein und schließt damit die Saison auf Rang acht ab.

Tackner war zufrieden

Sportleiter Michael Tackner fasste zusammen: „Auf 90 Minuten gesehen eine gute Leistung und verdient gewonnen. Damit haben wir das gute Frühjahr positiv abgeschlossen.“

Statistik:

SV Leobendorf - Wiener Viktoria 2:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (24.) Lazarevic, 2:0 (73.) Hahn, 2:1 (80.) Yalovenko

Karten: Konrad (90+3., Gelbe Karte Unsportl.), Düzgün (82., Gelbe Karte Unsportl.)Schindler (90+3., Gelbe Karte Unsportl.), Alhassan (82., Gelbe Karte Unsportl.)

SV Leobendorf: Hauer, Hofer (72. Konrad), Kautz, Fischer, Hahn (80. Shousha), Lazarevic, Celik, Lechner (80. Baldia), Schwaiger, Bartholomay, Botic (68. Düzgün)

Wiener Viktoria: Mwatero (64. Ciez), Schindler, Hausdorfer (HZ. Milic), Castilho Silva, Vozenilek, Grozdic, Yalovenko, Bangai, Arnberger, Knasmüllner, Alhassan

400 Zuschauer, Schiedsrichter: Jan Uwe Thiel