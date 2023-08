Traiskirchen vergibt in der Nachspielzeit den Sieg

TWL Elektra - Traiskirchen 2:2. In Ardagger legte Traiskirchen einen Selbstfaller hin und nach dem Abpfiff in Wien Favoriten war die Gefühlslage eine ähnliche, auch wenn am Ende ein Unentschieden herausschaute. Dabei hätte Traiskirchen bei Titelanwärter TWL ursprünglich gerne einen Punkt mitgenommen. Doch nach dem Spielverlauf war die Punkteteilung aus Traiskirchner Sicht einfach nur ärgerlich. Die Gäste waren gegen den Vorjahresvize zunächst die bessere Mannschaft. Nach einer halben Stunde ging die Kleer-Elf auch in Führung. Nach einem Pass in die Tiefe behielt Salko Mujanovic den Überblick. Der Neuzugang legte den Ball in den Rückraum. Volkan Düzgün besorgte aus rund sieben Metern das 1:0.

Mihalits verletzt, Schneider erhöht

Die zweite Hälfte begann für Traiskirchen schmerzvoll, im wahrsten Sinne des Wortes. Julian Mihalits musste verletzt raus. „Er wird wahrscheinlich länger ausfallen“, befürchtet Traiskirchen-Obmann Werner Trost einen Bänderriss mit Knöchel. So kam der noch nicht hundertprozentig fitte Fatih Balli zum Comeback. Traiskirchen schüttelte den Schock rasch ab. Wieder führte ein schneller Ball in die Spitze zum Erfolg. Diesmal war es Marc Helleparth, der von links zurücklegte. Niklas Schneider donnerte die Kugel aus neun Metern über die Linie. Für den Schricker der erste Liga-Treffer in seiner Karriere.

Uzun verhindert das 0:3

Kurz darauf hatte Mujanovic die endgültige Entscheidung am Fuß. Der Bosnier scheiterte an TWL-Keeper Ertan Uzun, der sensationell reagierte. Nach einer Stunde fielen die Gäste etwas zurück, doch die Wiener brauchten bis in die Schlussviertelstunde, um heranzukommen. Nach einem Wechselpass besorgte Ivan Sarcevic das 2:1 und noch einmal für Spannung, vor allem weil Traiskirchen in dieser Phase schon auf Reserve lief. Marvin Trost schleppte sich mit einem mutmaßlichen Muskelfaserriss im Oberschenkel über das Feld, weil Traiskirchen nicht mehr wechseln konnte.

Sieg flutschte durch Finger

Es kam, wie es kommen musste. Traiskirchen verteidigte den Vorsprung bis tief in die Nachspielzeit. Wenige Sekunden fehlten dem FCM zum Überraschungscoup, dann ging das Spielgerät 40 Meter vom eigenen Tor entfernt verloren. TWL spielte einen tiefen Pass. Enver Yilmaz war durch und bedankte sich mit dem 2:2-Ausgleich. „Schade. Das waren verschenkte zwei Punkte. Eigentlich müssten wir nach zwei Spielen sechs Punkte haben. Wir wissen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Wenn wir wechseln, bröckelt die Stabilität“, rekapituliert Obmann Trost.

Statistik:

TWL Elektra - Traiskirchen FCM 2:2 (0:1).

Torfolge: 0:1 (29.) Düzgün, 0:2 (52.) Schneider, 1:2 (80.) Šarčević, 2:2 (90+4.) Yilmaz.

Gelbe Karten: ; Balli (57. Unsportlichkeit), Tercek (36. Foul), Bagherian Rafsanjanipour (. Kritik), Pehlivan (88. Foul).

TWL Elektra: Uzun; Grgic (70., Sarcevic), Maros, Milicevic, Rajic; Aminpur (30., Francesevic), Sipka (54., Kokollari); Gager (54. Krammer), Salomon, Yilmaz; Gökcek.

Traiskirchen FCM: Dmitrovic; Mihalits (47., Balli), Zdichynec, Trost, Tercek (83., Pehlivan); Schneider; Mujanovic, Linhart (67., Maierhofer), Düzgün, Helleparth (83., Ajanovic); Ajradini (67., Prenqi).

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Faruk Sevik.