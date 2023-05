1:1, keine Schützenhilfe - Scheibling' steigt ab!

Scheiblingkirchen - Wiener Sport-Club 1:1. „So lange wie möglich den Fokus auf uns und unsere Partie legen“, war der Plan von Scheiblingkirchen-Trainer Christoph Knaller - denn sowohl in der 2. Liga als auch auf den Nebenschauplätzen der Regionalliga wären die Ergebnisse für Scheibling' und einen potenziellen Ligaverbleib von Relevanz gewesen. Priorität lag darauf, die eigenen Hausaufgaben zu erledigen. Und da schaute es nach nur zwölf gespielten Minuten gut aus, ein abgefälschter Freistoß von Daniel Ressler schlug im Sport-Club-Tor ein. Doch die Antwort folgte auf dem Fuß, Pajaczkowski im Dribbling nicht zu bändigen, Vucenovic als Nutznießer. „Ärgerlich, da müssen wir die Führung länger halten“, so Knaller.

In der Folge gaben die Gäste den Ton an - auf dem Platz durch lange und ballsichere Staffeten, bei den Fans durch die stimmgewaltige „Friedhofstribühne on Tour“. Scheiblingkirchen verteidigte in der Phase gut mit einem tiefen und zentrumslastigen Block, die Dornbacher schlugen aus dem Plus an Spielanteilen kein Kapital, wirkliche Hochkaräter blieben ebenfalls aus.

Die Durchgang zwei warfen die Scheiblingkirchner alles nach vorne, wollten unbedingt die drei Punkte. Knaller brachte mit einem Dreifach-Tausch nach einer Stunde frischen Wind - und die Wechselspieler sollten sich dann auch in Szene setzen. Timo Etlinger tauchte alleine vor WSC-Goalie Florian Prögelhof auf, knallte den Ball aber ins Außennetz, Christoph Eisinger scheiterte am Gäste-Keeper - ebenso wie Etlinger, dessen Schuss Prögelhof an die Querlatte lenkte.

Die Scheiblingkirchner legten all hier Herzblut in die Partie, versuchten um doch noch irgendwie den Siegestreffer zu erzwingen. Was die Spieler am Platz nicht wussten: Dadurch, dass zeitgleich fixiert wurde, dass es zumindest zwei Absteiger aus der 2. Liga in die Regionalliga Ost geben wird, hätte auch ein Sieg nicht für den Ligaverbleib gereicht.

„Eine sehr anständige Leistung, bei der wir den drei Punkten näher waren als der Gegner. Ein Abziehbild des gesamten Frühjahrs. Ich kann mich nur bei allen in Scheiblingkirchnern und besonders bei den Fans bedanken, die uns auch in so einer schweren Stunde beistehen. Letztes Jahr haben wir vor Freude gewohnt, heute fließen wieder die Tränen...“, meint Scheiblingkirchen-Trainer Christoph Knaller.

26.05.2023 19:30

Statistik:

USV Scheiblingkirchen-Warth - Wiener Sport-Club 1:1 (1:1)

Torfolge: 1:0 (13.) Ressler, 1:1 (14.) Vucenovic

Karten: Hatzl (41., Gelbe Karte Foul), Höller (49., Gelbe Karte Foul)Andrejevic (39., Gelbe Karte Foul), Vucenovic (54., Gelbe Karte Foul), Gerstl (88., Gelbe Karte Unsportl.), Haas (90+3., Gelbe Karte Unsportl.), Jovanovic (85., Gelbe Karte Foul)

USV Scheiblingkirchen-Warth: Kaltenböck; Höller, Steiner, Ofenböck (83., Walli); Vollnhofer, Jatic (61., Eisinger), Daniel Ressler, Meier (61. Etlinger); Hatzl, Lindner (61., Pichler), Christian Ressler (90+6. Rusovic)

Wiener Sport-Club: Prögelhof; Beljan (32. Gerstl), Pajaczkowski (78. Rekirsch), Rajkovic, Holzer (78. Pehlivan), Vucenovic (90+4. Pavlovic), Pfaffl, Andrejevic, Haas, Jovanovic, Scharner

1.050 Zuschauer, Schiedsrichter: Thomas Paukovits