Wiener Viktoria - FC Marchfeld Nach 1:0-Führung 1:4 verloren

Foto: Martin Ivansich

D er FC Marchfeld führte in Wien bei der Viktoria früh, gab das 1:0 aber noch vor der Pause her. Am Ende musste Tormann Mario Zocher viermal hinter sich greifen.

Wiener Viktoria - FC Marchfeld 4:1. Endlich ist man verleitet zu sagen, der FC Marchfeld traf nämlich erstmals in dieser Saison und beendete damit eine lange Durststrecke. Taner Sen stellte auf Kunstrasen bei der Wiener Viktoria nach 13 Minuten auf 1:0. Der Stürmer.. Statistik: Wiener Viktoria - FC Marchfeld Donauauen 4:1 (1:1). Torfolge: 0:1 (13.) Sen, 1:1 (42., Elfmeter) Rotter, 2:1 (46.) Schobesberger, 3:1 (90.) Yalovenko, 4:1 (90+3.) Yalovenko. Gelbe Karten: Alhassan (55. Foul), Sahanek (45. Unsportlichkeit), Da Silva Carlos (88. Unsportlichkeit), Jovanovic (38. Foul); Budimir (42. Foul), Baur (52. Unsportlichkeit), Sen (45. Unsportlichkeit). Wiener Viktoria: Arnberger; Wessely, Sahanek (80. Knasmüllner), Sinik (68. Hölbling), Jovanovic (68. Bangai), Rotter, Da Silva Carlos, Löffler, Schobesberger (68. Yalovenko), Alhassan, Grozdic. FC Marchfeld Donauauen: Zocher; Bajrami, Tompte (67. Aussenegg), Lovric, Sudar, Nowotny, Sen, Meister (78. Sagmeister), Oroshi (HZ. Kohut), Bolland, Budimir (78. Kurz). 250 Zuschauer, Schiedsrichter: Bernhard Luef.