Das sagen die Protagonisten zur Zulassung

„Ich freu mich irrsinnig für den Verein nach dem langen Kampf“, fiel Stripfing-Coach Goran Djuricin ein Stein vom Herzen. Der Meistermacher denkt zwei Runden vor Meisterschaftsende über seine Zukunft nach, der Aufstieg bringt natürlich auch in seine Gedanken neue Komponenten: „Natürlich werden die Karten jetzt neu gemischt. Ich bin für alles offen.“ Ein Verbleib scheint aktuell also wieder greifbar, bei einem Nicht-Aufstieg wäre der frühere Rapid-Trainer wohl kaum zu halten gewesen.

Sektionsleiter Gerald Holzknecht, der den Vormittag vor Gericht verbrachte, atmete auf: „Ich war live dabei. Wir freuen uns, dass wir die Zulassung bekommen haben und unsere Argumente erhört worden sind.“ Welche Beweggründe genau hinter der positiven Rückmeldungen stecken, konnte er nicht vorwegnehmen: „Wir bekommen noch die schriftliche Fassung vom Schiedsgericht. Da steht die genaue Beurteilung drin.“

Das ist der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Ein sehr emotionaler Moment. Stripfing-Sektionsleiter Gerald Holzknecht

Das (Schiedsgericht, Anm.) hat also, anders als die Bundesliga, sowohl das Kriterium der eigenen Nachwuchsmannschaften, als auch jenes der Infrastruktur, positiv bewertet. Holzknecht betonte: „Wir haben diese acht Nachwuchsmannschaft gestellt, schon von Anfang an. Die Bundesliga hat es nur anders ausgelegt.“ Für den langjährigen Funktionär war die Entscheidung am NÖN-Telefon noch gar nicht so richtig greifbar: „Man muss das jetzt einmal realisieren, das ist der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Ein sehr emotionaler Moment.“

Kretschmer und Güclü jubelten

Auch am Spielersektor löste die Zulassung zur 2. Liga freilich Glücksgefühle aus. Tormann Kilian Kretschmer jubelte: „Ein unglaubliches Gefühl.“ Auch Mittelfeldmann Kürsat Güclü war froh: „Endlich wurden wir belohnt.“