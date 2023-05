Traiskirchner Gerüchteküche brodelt

Eineinhalb Wochen noch, dann steht die Regionalliga-Saison in den Geschichtsbüchern. Höchste Zeit, dass die Gerüchteküche ins Brodeln kommt. Im Falle von Traiskirchen wird das Stürmer-Gericht am heißesten gekocht. Milan Jurdik hat als Zutat ausgedient. Das ist ein offenes Geheimnis. Ein Name, der im Rezept gegen die offensive Ladehemmung immer wieder vorkommt, lautet Max Entrup. Der Angreifer war schon vom Jänner 2020 bis Jänner 2022 in Traiskirchen engagiert, wechselte dann zu Ligarivalen Marchfeld. Dort stehen die Zeichen wohl auf Abschied. „Wir haben miteinander gesprochen“, bestätigt Obmann Werner Trost: „Sowohl wir, als auch er wissen, was wir an einander haben.“ Aber: Entrup ist begehrt, neben Traiskirchen sind unter anderem die Vienna und der Wiener Sport-Club am 25-Jährigen dran. „Max ist ein interessanter Spieler. Er braucht keine Angst haben, dass er keinen Verein findet“, weiß Trost, dass es bis zu einem möglichen Entrup-Comeback in Blau-Weiß noch ein sehr weiter Weg ist.

Falls es mit Entrup nichts wird, könnte ein anderer Max Pfeffer in den Traiskirchner Menüplan bringen: Max Sax. Der 30-jährige Badener kam bei Liga-Schlusslicht Wr. Neustadt zuletzt immer besser in Schwung, erzielte in elf Spielen vier Treffer. Dieses Gerücht kommentiert Trost nicht, nur so viel: „Es gibt sehr viele Spieler, die zu uns wollen“, aus dem In- und Ausland.