Der Mini-Lauf fand ein Ende

Vier Spiele ungeschlagen, drei Siege in Folge: Das war die Bilanz die zu Traiskirchens besten Saisonstart der RLO-Historie führte. Gegen Rapid II gab es für die Kleer-Elf nun einen kleinen Dämpfer — 2:3. „In der ersten Hälfte waren wir nicht da. Ab Minute 20 waren wir klar unterlegen“, findet Traiskirchen-Coach Hans Kleer: „Vor allem im Zentrum haben wir keinen Zugriff gehabt.“

Der Trainer griff beim Pausenstand von 0:2 ein, löste das zuletzt gut funktionierende 4-3-3 auf. Amar Helic kam auf rechts in die Partie. Fatih Balli rückte in die Innenverteidigung und Niklas Schneider wechselte eine Etappe weiter nach vorne, auf seine angestammte Position auf der Sechs. Der Kniff klappte. Helic bereitete prompt das 1:2 von Salko Mujanovic vor. Der ebenfalls eingewechselte Robin Linhart servierte Balli das 2:2 via Corner.

Zu diesem Zeitpunkt agierte Traiskirchen bereits in Unterzahl. Nach einem Foul an Goalie Filip Dmitrovic ließ sich Michael Tercek in ein Scharmützel verwickeln. „Wenn er schon Gelb hat, darf er dort nicht hingehen“, ärgert sich Kleer über die Ampelkarte für seinen Außenverteidiger.

Und in numerischer Unterzahl brachte Traiskirchen das X nicht über die Zeit. In Minute 87 war Tobias Hedl nach einem Standard zur Stelle. Sicher bitter, aber tabellarisch noch nicht das ganz große Drama.

Jetzt kommt der Sport-Club. Einerseits sind die Dornbacher noch ungeschlagen, andererseits ist die Weinstabl-Elf der letzte Dauerrivale gegen den Traiskirchen noch kein Pflichtspiel gewann — zehn Partien, fünf Unentschieden, fünf Niederlagen. „Wir freuen uns extrem auf die Partie“, ist das Heimspiel gegen die Hernalser nicht nur für Obmann Werner Trost nach wie vor ein Highlight. Die Vorjahresmeister der Jugendhauptgruppe Südost bekommen im würdigen Rahmen ihre Medaillen überreicht — vor der Partie und in der Pause.