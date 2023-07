Auftakt im Burgenland

Der Auftakt ist mit dem Aufstieg im ÖFB-Cup schon einmal geglückt, am Freitag startet für den FC Marchfeld dann auch die neue Saison in der Regionalliga Ost. Trainer Hannes Friesenbichler erwartet insgesamt ein enges Rennen mit mehreren Kandidaten auf die Top-Platzierungen, einen klaren Favoriten könne er diesmal nicht erkennen. Selbst möchte er „auf jeden Fall in die Top-Fünf“.

Den ersten Schritt bei diesem Vorhaben geht der FC Marchfeld in Draßburg. Die Burgenländer beendeten die Vorsaison auf Rang elf, die drei Duelle mit Mannsdorf/Groß-Enzersdorf (eines davon im RLO-Cup) endete mit zwei Marchfeld-Siegen und einem für Draßburg. Friesenbichler ließ den Auftaktgegner in der Vorbereitung natürlich beobachten, will sich aber auf sein eigenes Team konzentrieren: „Ich denke, mit einem vernünftigen Spiel sollten wir bei unserer Qualität im Kader die ersten drei Punkte einfahren. Es liegt an uns, aber ich bin eigentlich guter Dinge – nicht nur für Freitag.“ Läuferisch und kämpferisch gefiel dem Trainer das ÖFB-Cup-Spiel schon ganz gut, spielerisch gebe es freilich noch Luft nach oben, sagt er.

Mithelfen, auch in diesem Bereich schnell den nächsten Schritt zu gehen, könnte ab sofort auch Simeon Kohut. Die Anmeldung des slowakischen Linksverteidigers, der auf den letzten Drücker noch geholt wurde, ging mittlerweile durch, der 21-Jährige ist spielberechtigt. Und er begeisterte Friesenbichler im Training bereits: „Ich glaube, dass wir da einen Top-Außenverteidiger haben. Er hat im Training schon gezeigt, dass er taktisch richtig gut geschult ist. Da habe ich jetzt schon sehr viele Möglichkeiten.“