Bitte warten: 463 Minuten kein Tor

Das Eigentor von Weiz-Spieler Lukas Hirner in der ersten Runde des ÖFB-Cups am 21. Juli in Minute 17 war bisher der letzte Treffer des FC Marchfeld – und das bislang einzige Pflichtspieltor in dieser Saison. Heißt für den FCM im Umkehrschluss: Seit 463 Minuten zappelte der Ball nicht im gegnerischen Netz. Seitdem gab es zwei Nullnummern, dazu eine 0:2-Niederlage zum Start gegen Draßburg und am Freitag ein bitteres 0:1 gegen Lieblingsgegner Traiskirchen in der Liga.

Gegen den „anderen FCM“ verloren die Marchfelder in den vorangegangen 16 Spielen nämlich kein einziges Mal, fast sinnbildlich für den Stotterstart endete die Serie jetzt. Coach Hannes Friesenbichler besprach die Serie im Vorfeld aber nicht: „Das haben wir gar nicht thematisiert, wir haben uns voll auf uns fokussiert.“ Taktisch, körperlich und spielerisch sah er seine Elf dem Gegner überlegen, einzig das Tor fehlte im Ergebnissport Fußball. Das gelang Traiskirchen dafür schon in Minute vier und reichte schlussendlich auch zu einem Dreier. „Sowas hab ich in meiner Trainerkarriere selbst noch erlebt und ich bin jetzt seit zwölf Jahren Trainer. Wenn du drei Tore in vier Spielen bekommst, hast du im Normalfall sieben, acht Punkte. Aber dass du selbst keines machst, wie gesagt, das hab ich selbst so noch nicht erlebt“, ist der Coach fassungslos.

Im letzten Drittel ist im Moment einfach ein Knoten drin, aber die Mannschaft arbeitet hart FC Marchfeld-Stürmer Taner Sen

Für ihn heißt es es jetzt noch mehr „Ärmel hochkrempeln“ und das Glück erzwingen: „Wir werden weiterarbeiten, jetzt heißt es aufstehen und versuchen noch mehr Lockerheit reinzubekommen.“ Am Trainingsbetrieb bzw. am Zugang zu der Mannschaft will er nichts ändern, Spielergespräche gebe es laut Friesenbichler in regelmäßigen Abständen: „Das mach ich sowieso laufend. Grundsätzlich hol ich mir die Spieler unter der Woche und gebe viel Feedback. Die Mannschaft versucht auch alles umzusetzen, den Willen kann man ihr nicht absprechen.“

Das bestätigte auch Stürmer Taner, im Vorjahr mit 24 Treffern noch zweiter der RLO-Schützenliste: „Im letzten Drittel ist im Moment einfach ein Knoten drin, aber die Mannschaft arbeitet hart. Das sehe ich jeden Tag und in jeder Einheit. Wir kennen uns alle erst ein paar Wochen, brauchen vielleicht länger als andere Mannschaften, um uns zu finden. Ich denke, wenn ein Tor passiert, beginnen wir zu siegen.“

Viele Spielformen und Torabschlüsse gibt es in Friesenbichler-Trainings ohnehin – die Angreifer sollen mit Torerfolgen Selbstvertrauen und Mut tanken. „Wir werden genau so weiterarbeiten“, bleibt der Coach seiner Linie treu.