Cup, Geburt, Ligaalltag

Eines ist fix: Fad wird FC Marchfeld-Trainer Hannes Friesenbichler dieser Tage nicht. Speziell die vergangene Woche war prall gefüllt mit außergewöhnlichen Ereignissen. Am Mittwoch trat sein Team im Uniqa ÖFB Cup gegen Bundesligist Austria Klagenfurt an, mit dem erstmaligen Einzug in Runde drei wurde es nichts.

UNIQA ÖFB Cup FC Marchfeld - Austria Klagenfurt UNIQA ÖFB Cup FC Marchfeld forderte Pacult-Elf

Für Freitag war ein persönliches Highlight dick am Kalender eingetragen: Friesenbichlers Tochter kam per geplantem Kaiserschnitt zur Welt. „Alles gesund, alles munter“, erzählte der Fußballlehrer am Tag nach dem ersten Kennenlernen der NÖN. Dieses musste allerdings gleich einmal unterbrochen werden, denn schon am Samstag stand die nächste sportliche Aufgabe an: der FC Marchfeld gastierte auswärts beim FC Mauerwerk – und gewann 4:2. Friesenbichler war glücklich: „Die Mannschaft hat mir mit dem Cupspiel und mit dem Sieg gegen Mauerwerk ein richtig schönes Geschenk gemacht. Schöner geht es eigentlich nicht.“

Energie, um all seine (neuen) Aufgaben zu bewältigen, gibt vielleicht auch der Blick auf die Tabelle. Noch ist der FCM Elfter, die Teams davor sind aber wieder greifbar. Mit einem Sieg am Freitag könnte man Neusiedl überholen.