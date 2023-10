Auch der zweite Anzug sitzt

Francesco Lovric gesperrt, Francis Bolland verletzt – die Stamminnenverteidigung des FC Marchfeld fiel gegen Oberwart komplett aus. Trainer Hannes Friesenbichler musste improvisieren und beorderte Markus Nowotny zurück in die Startelf, außerdem kam Marcel Thomas Heiden zu seinem Startelf-Debüt. „Wir haben aber keine Bedenken gehabt“, vertraute Friesenbichler seinem neuen Duo im Defensivverbund.

Nowotny, in den vergangenen Jahren immer Stammspieler, musste nach seiner Rotsperre zuletzt auf der Bank Platz nehmen. „Ich hab mir seine Statistik aus den letzten Jahren angeschaut. Er war kaum verletzt, hat fast immer gespielt. Da bist du vielleicht auch nicht mehr so frisch“, erklärte der Coach, warum Nowotny zuletzt nicht erste Wahl war. Gleichzeitig lobte er den Defensivmann: „Er hat das super angenommen und sich so präsentiert, wie ich ihn sehen will. Es gehört auch einmal dazu, dass man im Kopf frei wird.“

„Nowo“ per Kopf

Apropos Kopf: Genau mit diesem erzielte der 26-Jährige das 1:0 gegen Oberwart und brachte seine Farben damit auf die Siegerstraße. Und Heiden? Der machte auch einen guten Job, spielte wie Nowotny durch und durfte bei der Premiere über einen Dreier jubeln. Von Friesenbichler gab's Lob: „Man hat keinen Unterschied (zur Standardinnenverteidigung, Anm.) gemerkt.“ Nachsatz: „Es sind 20 Spieler auf fast demselben Niveau.“

Auch deshalb musste Taner Sen wohl mit der Bank vorlieb nehmen. Der Torjäger kam erst in Minute 82 und hatte das 3:1 auf dem Fuß. Sein Coach hob die Einstellung des Stürmers hervor, auch wenn er nur ein paar Minuten bekam. Was die 13 Punkte von möglichen 15 aus den letzten fünf Spielen betrifft, sagte er: „Jetzt geht es in die Richtung, wo wir hinwollen. Das muss mit der Mannschaft auch das Ziel sein.“