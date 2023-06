Baumeister holt TWL Elektra-Goalgetter

Die erste Neuverpflichtung beim FC Marchfeld ist unter Dach und Fach - und die hat gleich Rang und Namen: Taner Sen kommt von Ligakonkurrent TWL Elektra. Beim jetzigen FC Marrchfeld-Torjäger Max Entrup ist ein Verbleib noch offen, zwingend in Zusammenhang stehe die Verpflichtung aber dennoch nicht, wie Sportleiter Ernst Baumeister erklärte: „Wenn man so einen Top-Mann bekommen kann, dann muss man zuschnappen. Wir haben sowieso einen Stürmer gesucht.“

Sen, der 2020 zum Vrogängerklub „ASK Elektra“ wechselte, freut sich auf die neue Herausforderung. „Ich hatte Gott sei Dank in jeder Transferzeit ein paar Optionen, dieses Jahr waren es natürlich ein paar Verein mehr, nach dieser erfolgreichen Saison“, schmunzelt der Offensivmann. Dass es schlussendlich das Aulandstadion und Mannsdorf wurden, hatte mehrere Gründe: „Es ist ein sehr guter Regionalliga-Verein, der mit Top-Fachleuten besetzt ist. Wie zum Beispiel der Herr Macho und der Herr Baumeister.“

Das Gespräch mit dem Ex-Nationalspieler Baumeister imponierte ihm: „Natürlich war das sehr gut, was für mich als Mensch auch sehr wichtig war. Ich hatte gleich beim ersten Treffen ein gutes Gefühl.“ Nach der Unterschrift im Weinviertel denkt er sowohl an die Vergangenheit, als auch an die Zukunft: „Es war eine schöne Zeit beim TWL Elektra, mit einem super Trainerteam und für die letzten zwei Jahre muss ich mich bei den Verantwortlichen bedanken.“ Was sein neues Team betrifft, ist er höchst motiviert: „Ich werde, wie jedes Jahr, einen Tick dazugeben, weil ich denke, dass man nur so weiterkommt. Dementsprechend werde ich alles für den Verein geben. Jetzt geht die Torjahgd mit 200 Prozent im Marchfeld weiter.“

Der Vizemeister aus Wien gibt neben Goalgetter Sen übrigens auch Ex-FCM-Co-Trainer Pero Brnic, Ex-Stripfinger Oliver Pranjic (Rückkehr nach Leobendorf) und Daniel Drescher (Karriereende) ab. Herbert Gager, auch mit Vergangenheit in Mannsdorf, bleibt Cheftrainer.

Bolland bleibt ein Marchfelder

Die Rückennummer 12 muss man beim FCM nicht neu vergeben, denn auch Francis Bolland entschied sich für einen Verbleib. Auch das konnte Baumeister am Donnerstag vermelden. Damit nimmt der Kader schon Formen an.