Die Talfahrt geht weiter

Das 1:4 gegen Schlusslicht Wr. Neustadt war für den FC Marchfeld die vierte Liganiederlage am Stück. Trainer und Sportleiter Ernst Baumeister ärgerte sich, sah die Pleitenserie aber pragmatisch: „Solche Phasen gibt es im Fußball, da können wir uns nur selbst rausziehen. Aber dazu braucht es wieder einmal ein Erfolgserlebnis.“

Der 66-Jährige weiß, dass in solchen Negativspiralen auch die Psyche mitspielt, die Niederlagen etwas mit den Köpfen der Spieler machen: „Das hat man auch gleich nach dem Spiel in der Kabine gemerkt. Die Spieler sind alle dagesessen und waren ratlos. So ist das leider manchmal im Fußball.“ Als Hauptmanko sieht er derzeit, dass sein FCM die Null nicht halten kann, was auch die Statistik belegt. Das letzte Ligaspiel ohne Gegentor stieg Ende Oktober in Traiskirchen, als die Marchfelder mit 3:0 gewannen. „Wir schaffen es aktuell hinten nicht, zu null zu spielen. Der Gegner bestraft unsere Fehler einfach immer und wir schaffen es nicht, die Fehler der Gegner auszunutzen“, analysierte Baumeister.

Schon am Freitag fährt man ins Burgenland zum SC Neusiedl, dem Klub von Ex-Mannsdorfer Konstantin Breuer und dem Strasshofer David Strmsek. Beim Hinspiel im Oktober reichte ein Treffer von Abwehrchef Francesco Lovric zum Sieg – auch, weil man hinten die Null hielt.